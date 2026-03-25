裕隆法說會／發展均衡且具韌性組合 2026為逐年成長的起點

裕隆汽車（2201）25日舉行法說會，總經理許國興持續強化本業體質，另穩步推進轉型的相關布局，逐步形塑更為均衡且具韌性的事業組合，2026為逐年成長的起點。

許國興回顧2025年，汽車市場受到地緣政治及關稅政策等內外部環境影響，整體經營環境面臨巨大的挑戰；面對環境的不確定性升高，公司已經採取各項對策，包括調整最適化生產規模來彈性因應產能的變化、尋求新的代工產品來強化產能利用率等，降低影響；強化海外市場的獲利能力、及強化資產價值提升。

因應2026年外在環境的多變性與不確定性，仍將維持穩健的經營步調，強化本業體質，穩步推進轉型的相關布局，逐步形塑更為均衡且具韌性的事業組合，讓各事業的發展能逐步轉化為更穩定的營運成果。

協理卓哲宇分析，第1，2026年外部不確定性下降，市場需求回溫可期；第2，合作夥伴與轉投資事業逐步回穩，營運動能改善；第3，整體營運環境轉趨正向，具備進一步成長條件；第4，製造事業強化成本競爭力並導入AI，提升接單能力；第5，能源事業擴大儲能應用並布局電池循環，資產事業穩健。