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化解租賃糾紛 國家住都中心邀律師分享實務心法、強化第一線專業應對

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
國家住宅及都市更新中心邀請深耕不動產租賃與法律爭議處理領域的蔡志雄律師擔任「菁英講座－租賃糾紛處理」主講。國家住都中心／提供
國家住宅及都市更新中心邀請深耕不動產租賃與法律爭議處理領域的蔡志雄律師擔任「菁英講座－租賃糾紛處理」主講。國家住都中心／提供

為強化租賃從業人員對租賃糾紛的法律理解與實務應對能力，國家住宅及都市更新中心25日舉辦「菁英講座－租賃糾紛處理」，特別邀請深耕不動產租賃與法律爭議處理領域的蔡志雄律師擔任主講。透過案例解析與糾紛處理經驗分享，協助租賃相關從業人員掌握常見的租賃爭議處理原則與實務操作，提升第一線專業職能。

本次講座採實體與線上同步進行，吸引近200名租賃住宅服務業者及相關從業人員參與，講座內容除解析常見租賃糾紛與法律依據說明外，也針對實務上常見的處理流程與溝通技巧進行分享，現場更安排交流時間，促進業者經驗交流與專業知識。

國家住都中心資產管理部副主任連尤菁表示，隨著租賃市場規模持續擴大，租賃管理已不僅是單純的房東與房客關係，而是涉及契約管理、風險控管與消費者保護等專業服務。她強調，透過持續辦理教育訓練與專業交流，可協助第一線從業人員建立清楚的法律判斷與處理原則，在面對租賃爭議時更有依據與信心，進而降低後續申訴、調解及訴訟風險。

近年隨著社會住宅政策持續推動及租賃住宅市場發展，租賃管理業務量不但逐年上升，租賃關係也趨於多元，在實務上常見的爭議涵蓋：租金給付、修繕責任、違約處理、提前終止契約及押金返還等情形。本次講座結合《民法》與《租賃住宅市場發展及管理條例》相關規範，透過實際案例說明租賃雙方權利義務界線，並分享糾紛預防與處理的實務經驗，協助業者建立清楚的法律概念與處理流程。

國家住都中心未來將持續透過專業講座、教育訓練及經驗交流等活動，與租賃產業共同提升專業能量，攜手推動租賃市場朝向更加透明、專業且具信任基礎的發展環境。

教育訓練 講座 律師

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