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和泰汽車進入日本商用車通路市場 公平會點頭

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

公平會25日委員會議通過，和泰汽車股份有限公司（和泰汽車）（2207）與Higashi Hokkaido Hino Motors, Ltd.（東北海道日野）、Hokkaido Hino Motors, Ltd.（北海道日野）、Miyagi Hino Motors, Ltd.（宮城日野）、Fukushima Hino Motors, Ltd.（福島日野）及Minami Kanto Hino Motors, Ltd.（南關東日野）等5家日商公司（下稱5標的事業）結合案，依《公平交易法》第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會表示，和泰汽車擬取得5標的事業各80%之股份，結合後和泰汽車得直接控制5標的事業之業務經營或人事任免，符合《公平交易法》第10條第1項第2款及第5款之結合型態，且達到申報門檻，依法提出結合申報。

公平會指出，和泰汽車及5標的事業分別於我國及日本銷售大貨車、小貨車及大客車等商用車產品，且結合後該5標的事業之營運範圍仍僅限日本特定地區，並未於我國從事經濟活動，故本結合對我國商用車通路市場結構及競爭狀態不生影響，尚不致有顯著之限制競爭疑慮。

公平會最後表示，和泰汽車得藉由本結合將經營我國商用車市場之經驗進入日本市場，將為當地創造更多選擇與競爭，因此該會經審酌相關因素後，依《公平交易法》第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會 日本 和泰車

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