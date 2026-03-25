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永慶房屋廣告刊載成交紀錄不實 公平會罰30萬元
公平會今天發布新聞稿指出，永慶房屋在台北水都社區刊載廣告，但成交紀錄不實，違反公平交易法，因而處新台幣30萬元罰鍰。
公平會表示，永慶房屋在新北市汐止區台北水都社區張貼傳單，內容刊載「連續成交」及「113年水都社區累積已成交」等文字，並於下方刊登6筆物件，印有店家及營業員資訊，讓人認為6筆物件都是永慶房屋營業員連續成交。
公平會調查後發現，實際只有1筆是永慶房屋營業員成交，另1筆為同集團其他加盟店成交，永慶房屋沒有在廣告中說明其他4筆非公司成交的資訊，一般消費者無法辨識；然而，廣告呈現永慶房屋在該社區營業績效內容並不確實，不僅影響一般人交易決定，同時排擠其他競爭同業的交易機會，已引起一般或相關大眾錯誤認知，違反公平交易法第21條規定。
公平會呼籲，事業對外公布各種銷售或成交資訊，必須誠信確實，才能贏得消費者信任，更可避免因廣告不實等不法行為，遭受處罰。
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