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巨大期望6月解除暫扣令 銷美回復正常

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
巨大董事長劉湧昌（左）希望6月解除暫扣令，右為執行長劉素娟。（邱馨儀／攝）
巨大董事長劉湧昌（左）希望6月解除暫扣令，右為執行長劉素娟。（邱馨儀／攝）

巨大（9921）董事長劉湧昌25日表示，針對暫扣令（WRO）巨大快速回應美國海關及邊境保護局（CBP）對巨大的相關要求，目前對方正就巨大所提出的相關報告進行審閱，巨大期望6月可以有結果。

巨大執行長劉素娟兩度參加CBP的會面，劉素娟指出，美國的態度主要就在移工的人權問題，包括勞動環境、工時、合理對待等等相當多的細節，巨大已快速對應，畢竟巨大依據《勞動法》是一家中規中矩的公司，本來問題就不大，美國真正的問題是台灣法令跟不上對方的期待，巨大全面積極對應，並向相關主管機關反應。

劉素娟指出，CBP承諾最快速優先處理巨大的案件，希望協助巨大解除這項禁制，不過如果台灣的法令跟不上對方的期待，巨大的案件進度將被拖延。

劉湧昌指出，2025年9月下旬因暫扣令影響巨大台灣廠對美國的進口，對2025年營收占比影響約3%~5%，巨大調整供應鏈的轉移，有部分車款已經轉移到越南工廠生產，因此今年的影響程度比去年少，主要是高階的車款仍來自台灣，無法出口至美國，希望此事6月能夠落幕。屆時巨大將會積極發展美國市場。

過去東南亞已有多例，解除的時間從13個月到五年不等，但巨大是一家有制度的公司，CBP提出的相關需求，巨大都在最短的時間回覆、改善並說明，因此被認為可望在最短的時間內解除暫扣令。

巨大自2025年起，即分階段推進零招聘費政策落實與制度建構，包括自2025年1月1日起針對新進移工落實零招聘費原則，2025年10月中旬擴大適用至所有現職移工，並完成相關費用返還，巨大去年已提出1.5億元（含律師費）返環，今年將擴大至離職移工，持續完善補償與補救機制，但金額將比去年少。

移工 巨大

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