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無人機聯盟赴德參展 台灣館展示「非紅」實力

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
無人機聯盟赴德參展台灣館展示「非紅」實力。業者／提供
無人機聯盟赴德參展台灣館展示「非紅」實力。業者／提供

全球最具權威性的無人載具展會XPONENTIAL Europe 2026，於3月24日至26日期間在德國盛大展開。由經濟部產發署指導，由航太小組(金屬中心)及漢翔（2634）「台灣卓越無人機海外商機聯盟」(TEDIBOA)，共同籌組代表團，以高規格「台灣館」參展，向國際展現我國無人機產業之整體實力與蓬勃動能。

本次由經濟部航太小組簡志維主任與聯盟主席（漢翔公司）曹進平董事長共同領軍，並由副主席雷虎（8033）、亞航（2630）、中光電（5371）等指標業者，以及32家聯盟成員廠商共同參與；同時，外交部無人機小組、金屬中心、工研院、航太公會及國防產業發展協會等單位亦派員出席。開展當日，駐德國代表處谷瑞生大使亦到場了解台灣無人機的最新發展，整體形成產、官、研緊密結合之「Team Taiwan」國家隊，充分展現我國對本次展會之高度重視與整體動員能量。

無人機產業已成全球發展顯學，台灣近年快速崛起，產業能量持續提升。歷經多年發展，國內廠商已能推出各具特色之無人機產品，本次展出內容涵蓋零組件、電子模組至整機系統，完整呈現產業鏈上、中、下游整合實力。其中，漢翔公司更以「無人機反制系統」參展，展現防護與應用並重之技術能力，使本屆台灣館可謂「攻守兼具」，充分體現整體產業競爭優勢。

「非紅供應鏈」更是聯盟的重要競爭優勢。為強化國際辨識度與信任基礎，聯盟已彙整完成產業型錄，納入經能量盤查之優質廠商，系統性呈現台灣供應鏈實力，進一步提升國際市場對台灣的信賴。曹主席亦強調，聯盟的共同目標在於整合台灣整體產業能量，打造一個值得國際信賴的供應鏈體系。

市場拓展為聯盟今年重要目標之一。在經濟部產業發展署支持下，促成台灣館順利參展，進一步提升台灣品牌之國際能見度，並拓展多元國際合作管道；同時，聯盟亦將參與產業論壇及B2B商務交流活動。此外，規劃參訪德國當地多家無人機及反無人機相關廠商，深化產業對接與交流，促進台德合作契機。曹主席指出，聯盟代表產業端力量，未來將積極爭取政府對政府（G2G）之國際級訂單，以實質業務帶動產業成長，強化整體競爭力。

回顧2025年，聯盟先後於德國及美國參與相關國際展會，憑藉優異品質與技術實力，已成功吸引歐美市場關注，成果豐碩。本屆展會規模更勝以往，匯聚來自36個國家、超過200家廠商參展。面對此一重要國際交流平台，台灣卓越無人機聯盟已做好萬全準備，持續在國際舞台上積極爭取嶄新商機，拓展全球布局。

工研院 德國 無人機

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