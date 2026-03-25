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永佳捷目標今年營業額16億元 預計明年5月申請興櫃

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

永佳捷（MASADA）電梯24日舉行春酒晚會，答謝股東、客戶與同仁們過去一年的支持與辛勞。永佳捷董事長許作名表示，公司至今成立滿4年，從創辦時員工5人、如今員工數已達367人，營業額從第一年的300萬元，去年已達12.16億元，今年預計16億元，預估今年10月財報損益平衡，同時也將開始輔導上興櫃市場，預計明年4月或5月提出申請上興櫃。

許作名表示，永佳捷電梯成立時，正遭逢新冠疫情肆虐，從1家客戶到今天1,900家客戶；電梯銷售從第一年64台，今年銷售預計達2,780台；維修保養電梯台數第一年7台，如今7,200台，實屬不易。

許作名進一步指出，永佳捷以「MASADA」為品牌，鎖定中端偏高端市場，強調高性價比；另也以現今DNA培育技術，用于器官移植的尖端科技，現已逐步試驗探索為例，比喻永佳捷(Masada)電梯針對老舊電梯大規模用控櫃（腦）、馬達（心臟）、門機系統（手腳），更新換代（重新DNA培育）或全更換任何品牌電梯，運行不僅順暢安全且重點更是「經濟實惠」，此作為永佳捷公司的營運發展引擎。

值得一提的是，另一款特殊升降產品，經過1年多奮戰努力，也取得美國UL認證，為今後的發展打下基礎。

永佳捷電梯今年春酒餐會另一亮點就是推出3隻「牛LULU」吉祥物，分別是Money、Sasa、Darling，象徵「money 財富」、「speed 速度」、「darling 親愛的服務」馬上到，作為公司代言，期待Masada電梯知名度進ㄧ步提升。

此次永佳捷春酒肯定及表揚多名優秀員工，大都獲獎不斐，更有同仁拿下營銷百萬獎金，員工士氣頗受激勵。現場在吉祥物與Masada歌曲表演，以及全體同仁帶動手勢高喊團結下，展現永佳捷使命必達的決心，餐會氣氛相當熱烈。

電梯

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