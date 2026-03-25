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花132億美元還不夠？美航艦福特號火災離開中東作戰區 一籮筐問題未解

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陽明法說會／中東戰火全球運力減少近1.5% 4月航商喊漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運。圖／陽明海運
陽明海運。圖／陽明海運

陽明海運（2609）25日舉行法說會中東戰事對於全球的運力影響已達1.5%，受到此事件影響，南亞和歐洲已經開始發生塞港情況，4月各大海運公司都會推動調價計畫，隨著戰事擴大，全球船舶、貨櫃調度難度拉高，不排除塞港效應將擴散至遠東航線

元宵節過後大陸地區的貨量逐步恢復，目前市場貨量平穩，隨貨量增長，各航線運價勢必跟著走升，貨櫃輪各業界醞釀4月調漲價格，這個動作將牽動美國線長約談判價格，陽明長約正如火如荼進行，陽明海運預計4月下旬會開始完成簽約；不管是供給推升運價上揚，還是因中東局勢推升油價成本，預期新約價位高於中東戰火前的價格。

陽明海運表示，隨著中東戰事爆發，目前估計波斯灣進出受影響貨櫃輪達150艘、影響運力約50萬TEU，若以市場總運力3,300萬TEU計算，占比約1.5%，但加上周邊等待進出港口的船舶，推估相關影響遠高於1.5%。

全球開始出現塞港情形，陽明海運說明，南亞和歐洲已有此現象，南亞主因為中東航線船舶排程受擾，歐洲則因結構性問題、航商繞行等導致船舶集中到港；未若隨著戰事擴大，不排除塞港效應將擴散至遠東，船舶及貨櫃的調度難度拉高。

航線 法說會 陽明海運 中東戰事

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