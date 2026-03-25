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大同智能奪聖克里斯多福微電網案 海外智慧能源實績再下一城

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
大同智能深耕智慧能源，海外實績再傳捷報，成功奪下聖克里斯多福光儲微電網系統建置案。公司提供
大同智能深耕智慧能源，海外實績再傳捷報，成功奪下聖克里斯多福光儲微電網系統建置案。公司提供

大同（2371）集團旗下專業智慧能源服務商大同智能，成功奪下財團法人國際合作發展基金會（國合會）聖克里斯多福及尼維斯光儲智慧微電網系統建置案，將以專精的智慧能源技術協助邦交國建置智慧微電網，打造兼具永續性與能源韌性的潔淨能源示範場域。

大同智能表示，公司已完成太平洋友邦帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島等三國太陽能、儲能系統建置且成功併網運作，具備豐富實戰經驗。此次標案場址位於國營電力公司，是該國第一個微電網系統，提供一站式服務與管理，將設置102.9kWp光電容量與100kW/261kWh儲能系統。

大同智能指出，該案整體採用智慧微電網架構，結合太陽能、儲能及既有柴油發電機，並加入EMS能源管理系統，具備AI智慧調度與孤島運轉能力，即便在電網中斷狀況下也能穩定供電。全案預計2027年底完工，同時公司亦被賦予協助優化該國再生能源躉售制度的任務，以台灣電業交易成功經驗輸出友邦。

針對未來展望，大同智能表示，去年太陽能案場開發量年成長達10%，公司持續看好太陽能案場開發動能，尤其專注於屋頂型太陽能案，將積極爭取經濟部能源署國有建物推動太陽光電發電設備承作營運商資格，搶占未來開發國有建物屋頂太陽能電廠商機，持續拓展綠電銷售業務。

太陽能 2371大同

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