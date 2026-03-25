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LEXUS全新大改款ALL NEW ES 預售正式展開

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
LEXUS全新大改款 ALL NEW ES預售正式展開。LEXUS／提供
LEXUS全新大改款 ALL NEW ES預售正式展開。LEXUS／提供

Lexus全新大改款ES自2025年上海車展全球首發、並於2026年台北車展首度在台亮相以來，即以突破傳統房車框架的嶄新姿態，吸引市場與消費者高度關注。

作為品牌旗下深受肯定的核心房車代表，ES一直以舒適、靜謐與優雅聞名；而大改款ES，則在延續Lexus一貫豪華房車本質之上，透過新世代設計語彙、車格空間、科技座艙與雙動力編成的全面進化，重新詮釋旗艦房車應有的從容與質感。為回應眾多車迷期待，全新大改款ES即日起正式展開預售，並同步公布車型編成與預接價格。

全新ES承襲LF-ZC概念車設計靈感，作為Lexus率先導入新世代設計語彙的車款，透過更簡潔俐落的線條與更具張力的比例設定，塑造出兼具優雅與未來感的整體輪廓。車頭導入新世代Spindle Body紡錘車體，搭配L-Signature雙箭型頭燈，展現更鮮明的品牌辨識度；尾燈則採用LEXUS字樣貫穿式設計，進一步強化整體視覺延展性與現代感。

平整式電子車門把手、細膩的車身曲面處理與全新鋁圈造型配置，亦讓整體外觀更顯純粹俐落，展現Lexus對細節工藝與設計完成度的一貫講究。

全新ES在車身尺碼與座艙布局上全面優化，透過更具延展性的車格設定及開闊的空間規劃，營造更從容的舒適乘坐感受。無論前後座乘員，皆可感受到寬敞的空間氛圍與優雅的乘坐體驗；後座空間與上下車便利性的提升，亦進一步彰顯ES始終以乘坐舒適為核心的產品定位，讓每一段移動時光皆能從容展開。

車室設計承襲TAZUNA座艙概念，整合14吋中控螢幕與12.3吋全數位儀表板，打造更直覺且更具整體感的操作體驗。設計上延續以駕駛者為核心的思維，在維持內裝簡潔純粹的同時，也兼顧資訊判讀與操作便利性。

此外，全新ES亦導入品牌首創的Hidden Switch感應式隱藏按鈕設計，將科技機能巧妙融入座艙之中，搭配細緻材質鋪陳、氛圍燈光與飾板設計，營造富有層次與沉浸感的座艙氛圍，完整展現Lexus所追求的精緻豪華質感。

Lexus

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