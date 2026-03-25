去年商用市場開高走低拉尾盤 瑞普萊坊：未來五年北市商辦租金兩極化

瑞普萊坊（Knight Frank）25日發布2026台灣商用不動產市場分析。瑞普萊坊董事長劉美華指出，2025年國內商用不動產市場在歷經市場不確定因素上下動盪後，最終在AI產業供應鏈帶動下，走出「開高、走低、拉尾盤」的市場表現。

瑞普萊坊顧問暨市場研究部總監江珮玉表示，2026年國際大環境出現美伊戰爭的地緣政治衝擊，加上國內商用市場供需變化，都將影響今年商用不動產買賣或租賃趨勢方向。

江珮玉分析，2025年A級辦公室租金也有2.7%的成長，但是在2026-2030年台北市中心商業區（CBD）預計有43.2萬坪新供給釋出，將促使辦公室市場從近幾年的「房東市場」，轉為「租客市場」。

江珮玉認為，接下來商辦市場的租賃表現，將依據大樓的區位、品質與租賃條件來決定。

她舉例，如南山人壽位於信義計畫區的兩大進行中的開發案-南山信義A26（信義行政中心）與南山A21「綠環塔」（世貿三館舊址），目前均已進行招租，兩大案因是北市信義計畫區接下來少數新辦公大樓案，因此在區位的優勢下，將有定價優勢。

但同樣的，企業可利用大量釋出的新供給進行搬遷談判，實現「質感躍升（Flight to Quality）」。

江珮玉指出，由於未來五年北市商辦市場供給量大幅增加，商辦租金市場將形成「兩極化」，其中具有綠色認證的頂級A辦，將有較高的競爭力、擁有租金定價權，頂級商辦行情仍可望持續走高。反觀成屋商辦，尤其是屋齡超過25年且無設備升級的舊辦公大樓，將面臨降價的壓力。