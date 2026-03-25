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竣邦法說會／世界盃、轉單潮雙引擎點火 今年營運再拚新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
竣邦25日召開法人說明會，由總經理蕭志偉主持。嚴雅芳／攝影
竣邦25日召開法人說明會，由總經理蕭志偉主持。嚴雅芳／攝影

竣邦-KY（4442）25日召開法人說明會，總經理蕭志偉表示，看好全球品牌服飾大廠客戶產品線轉向多元化趨勢、世界盃足球賽等多項國際重大體育賽事雙重利多，目前公司整體業務接單保持成長、甚至優於過往同期水準，有機會帶動2026年營運續創新高。

竣邦在2025年營收、獲利皆繳出公司歷年新高成績，2025年全年合併營收達16.71億元，年增29.61％，稅後淨利1.52億元，年增72.74％，每股稅後盈餘達5.23元。受惠於利基型機能性布料開發設計新接案件擴張有成、戶外領域主力客戶訂單節奏回歸常軌及運動品牌客戶訂單與出貨連續九年成長。2026年營運除了延續2025年的成長基礎，更再雙重利多助攻下，帶動整體營運邁向續創新高的目標。

由於全球品牌服飾大廠為提振服飾產品的市場銷售，新產品開發策略逐漸朝向舒適休閒兼顧機能性的多元化產品線設計開發趨勢，品牌客戶跨領域的產品線布局策略也創造竣邦機能性布料設計開發接案量近七年皆保持不斷增加的趨勢，不僅推升整體業務接單規模，同時今年於運動領域已跨入訂單量更大、產品生命周期相對較長的核心系列產品，將對未來營運挹注明確成長動能。

2026年將有包括世界盃足球賽、亞運、青少年奧林匹克運動會等多項國際重大體育賽事舉辦，竣邦並指出，目前已感受到品牌客戶因應賽事的訂單備貨力道持續增強，進一步堆疊整體業務接單規模優於過往水準，成為拉升竣邦今年營運表現的第二支箭，若兩個帶動今年營運成長的趨勢皆保持目前觀點不變，有機會將創造竣邦的營運成長優於預期水準。

此外，觀察美國關稅政策以及中東戰爭造成生產與出貨的不確定性，使得全球品牌服飾大廠將訂單轉往東南亞生產的效應也持續發酵，竣邦除既有部分客戶已於今年陸續加大評估移轉越南生產計畫，同時也接獲多家新客戶對於未來合作的洽談，創造新一波的專案開發需求，將有望進一步增添未來營運成長契機。

法說會

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