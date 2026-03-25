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小雨大功勞！及時雨助南投信義鄉青梅果實飽滿全國第一

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
信義鄉青梅生長良好，果實比10元硬幣還大。圖／南投縣政府提供
信義鄉青梅生長良好，果實比10元硬幣還大。圖／南投縣政府提供

一年一度的春分梅子產季展開，南投縣政府與信義農會今天在縣府大廳舉辦南投梅子節開幕記者會，縣府農業處長蘇瑞祥、農糧署中區分署副分署長徐惠瑩及多名貴賓共同手作脆梅，宣布梅子節正式啟動，首場「春分一簍梅」活動28日上午在信義鄉梅子夢工廠登場。

蘇瑞祥表示，南投梅子為本縣特有經濟作物，栽培面積約856公頃、年產3600公噸，占全國四分之一，主要產於信義鄉、水里鄉、國姓鄉及仁愛鄉，青梅手採量居全國之冠。梅子營養豐富，含鈣、磷、鐵及有機酸，加工後可製成脆梅、Q梅、紫蘇梅、梅酵素、梅醋、梅酒及梅精等多樣產品，兼具健康與在地特色。

信義鄉農會總幹事黃志騰指出，梅子生長受雨量影響，今年春季雨水較少，但信義因及時雨，梅況仍佳。28日開幕活動現場將提供手作脆梅體驗、梅好料理分享及機關闖關活動，預約者可獲梅子夢工廠商品兌換券、餐盒兌換券、烏梅湯、旅行明信片及貴賓卡等好禮。

除信義外，南投梅子節系列活動將延伸至國姓鄉、仁愛鄉及水里鄉。4月11日國姓鄉將舉辦「Call Me梅BE梅香秘境採梅趣」，民眾可健走入梅園，手作Q梅；仁愛鄉「梅好相遇B’ALA玩梅趣」則在4月10日、18日及5月1至3日、5月8日展開原生種梅DIY體驗；5月16、17日由水里鄉農會在車埕鐵道文化廣場舉行閉幕活動「梅好時光食農探索」。

縣府農業處呼籲，全國民眾把握青梅盛產期，前往產地賞梅、製梅、品梅，享受自然山林與在地餐食文化，共度「梅好時光」。

南投縣青梅進入產季，信義鄉公所邀請遊客到南投手作脆梅，感受春天美味。圖／南投縣政府提供
南投縣青梅進入產季，信義鄉公所邀請遊客到南投手作脆梅，感受春天美味。圖／南投縣政府提供

蘇瑞祥（右三）與貴賓在縣府大廳手作脆梅，宣布南投梅子節起跑。圖／南投縣政府提供
蘇瑞祥（右三）與貴賓在縣府大廳手作脆梅，宣布南投梅子節起跑。圖／南投縣政府提供

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