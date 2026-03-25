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便民服務再升級 航港局推動「船舶集中檢查」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部航港局為提升船舶檢查效率、便捷程序，於25日與貢寮區漁會合作，在新北市澳底漁港試辦「船舶集中檢查」計畫，由航港局逐月將貢寮區漁會轄內屆期應受檢之漁船名單，轉請漁會主動通知目標船舶申辦檢查、登記受檢日期，藉由定時定點受理檢查的嶄新服務，不但讓船主可以從從容容預約受檢，同時也能讓航港局預先掌握申請數量，機動調派檢丈人員出勤，達成行政效能與便民服務的「雙贏」目標。

航港局表示，有鑑於北部航務中心轄管範圍內漁港數量眾多且分散，以往零星受理漁船申請檢查後，因檢丈人員需搭配個案船主作業時間前往現地檢查，以致於受檢時間需多次溝通始能排定，甚至排定之受檢時間、地點過於分散，導致檢丈人員出勤安排未能發揮最大效益，為克服此痛點，航港局將船舶檢查服務朝向「主動出擊、集中檢查」推動轉型，透過新開發之船舶智慧檢丈系統，主動篩選貢寮區漁會管轄範圍內符合受檢條件之船舶，自115年3月起逐月將屆期應受檢之漁船名單，轉請漁會或船代主動通知目標船舶申辦檢查、登記受檢日期，並於約定時間、地點接受檢查；航港局預先掌握應受檢船舶數量及分配時段，有利於檢丈人員勤務安排，縮短民眾等候受檢時間並提升服務效能。另外，主動通知目標船舶申請受檢，尚能避免民眾因疏忽逾期申請而受罰之憾事發生，兼具政策宣導、便民服務功效。

本次「船舶集中檢查」核心理念為「定時定點」，航港局往後於每月第2周、第4周之周三，從上午10時至下午4時，於貢寮區漁會轄管範圍(包含龍洞、和美、美艷山、澳底、澳仔、龍門、福隆、卯澳等8處漁港)，將依約定時間、地點指派檢丈人員前往現地提供檢查服務。航港局表示試辦當天已受理9艘漁船申請檢查(8艘在澳底漁港、1艘在馬岡漁港)，未來將視「船舶集中檢查」試辦成效，評估擴大至其他偏遠及離島地區辦理之可行性，航港局亦將秉持「服務至上、安全第一」精神，克服地理限制，為民眾打造更便捷、安心的航行環境。

航港局 交通部

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