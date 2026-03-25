新北分享三大故事展現政策成果 為新北青年打造舞台

新北市青年局今於市政會議專題報告，透過三則不同領域的新北青年故事，包括提案競賽得獎團隊「造橋鋪路」提出的托育評價回饋系統已進入測試階段；新北新創之星季軍「律果科技」榮獲國家金質獎；以及入選地方創生微電影的青年導演透過影像，讓金山「富吉268號」蹦火船文化再度受到關注。

新北市青年局長邱兆梅說，青年局的角色不是指導者，而是打造一個容許青年試錯、勇於實踐的環境。像是透過青年影響力啟動賽培養社會青年洞察問題的能力；透過創新創業競賽協助科技青年驗證市場；透過地方創生計畫讓藝文青年用影像說出地方的故事。

在公共政策領域，來自台大與政大的大一學生組成團隊「造橋鋪路」，於全國ATCC提案競賽中，針對年輕家庭臨時托育困難問題，設計托育評價回饋系統，串聯居家托育人員與家長需求，並導入評價與資訊透明機制，提升媒合信任度。該提案自200組競賽隊伍中脫穎而出，獲得全國第三名。

市府隨即整合居家托育中心等資源，啟動試行計畫，目前已開放托育人員與家長做系統測試，預計將進一步評估成果，並朝上架至數位發展部「公共程式平台」推動，讓此青年創意有機會擴散至全國應用。

在科技創新領域，新北市青年局以青創基地提供進駐團隊多項資源服務。其中，致力發展生成式AI法律工作流程管理平台的「律果科技」，在青年局的輔導及鼓勵下參與「2024 VentureStar 新創之星挑戰賽」，取得第3名佳績外，目前已拓展海外市場、成功納入輝達台灣合作夥伴生態系中，去年更榮獲數位發展部「GenAI Stars生成式AI 百工百業應用選拔」金質獎，創下營收成長翻倍的亮眼成績。

在地方創生領域，新北市青年局舉辦「青春還鄉—地方創生微電影競賽」，鼓勵青年用影像紀錄地方故事。其中，2022年韓裔團隊「韓太子」的作品「富吉268號」，以金山磺港百年捕魚技術「蹦火仔」為主題，紀錄返鄉青年簡士凱轉型發展觀光漁業的艱辛，也讓即將消失的文化再次回到大眾視野。

韓國青年導演張智瑋參與「青春還鄉地方創生微電影競賽」讓金山蹦火仔文化再傳揚下去。圖／新北市青年局提供