食農教育體驗草莓當主角受歡迎 親子感受豐原農業魅力

台中市豐原區農會今天在草莓溫室中舉辦草莓食農教育體驗，吸引許多親子家庭與民眾參加，透過走進溫室、親手採摘草莓及多元體驗課程，讓參加者深入認識在地農業，感受從產地到餐桌的過程。

今天活動以食農教育為核心，結合「看、採、做、吃」四大體驗，透過五感沉浸式學習，在豐原青農聯誼會長陳漢興導覽下，了解溫室種植技術與管理方式，認識無毒草莓栽培管理的過程。

家政班長陳素滿帶領民眾品嘗與料理DIY，參加者親手製作草莓冰淇淋潤餅捲甜點與草莓牛奶冰沙，也嘗到單吃、搭配煉乳、蜂蜜與柑橘果醬等多元風味，體驗草莓不同搭配的口感；家政班老師李淑卿教草莓蓋印手機揹袋活動，親子將親手製作的專屬紀念帶回家。

豐原區農會小組長蔡怡萱與民眾一起體驗採果與DIY過程。蔡怡萱表示，看見親子一起走進農場、認識食物來源，是食農教育最珍貴的畫面。

豐原區農會推廣部表示，透過實際走入產地與動手體驗，讓民眾更理解農產品的價值，也進一步支持在地青農，落實地產地消與永續農業的理念。

台中市豐原區農會今天在草莓溫室中舉辦草莓食農教育體驗，許多親子參加。圖／豐原區農會提供