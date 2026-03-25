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高市府標售五筆土地 仁武、近高雄大學土地搶手 市庫入帳17億元

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市政府地政局舉辦今年第1季開發區土地標售，標脫率100 %。圖／高市地政局提供
高雄市政府地政局舉辦今年第1季開發區土地標售，標脫率100 %。圖／高市地政局提供

高雄市府地政局今天舉辦第1季開發區土地標售，5標5筆土地全部完售，其中仁武區第96期、100期重劃區，以及高雄大學區段徵收區買氣最佳，高雄大學的1081坪土地吸引3人投標，最後以每坪 88.2萬元、總價9億5339萬元標脫。地政局統計，總標售金額為新台幣 17億3605萬餘元。

高市府公告標售五筆土地，仁武區第100期重劃區2筆住三土地，鄰近高雄國際滑輪溜冰場、草潭埤滯洪公園與八卦休閒公園等公共設施，生活機能完善，共有3封投標封。最後1筆面積約730坪，臨15米八德北路，以每坪47.5萬元標脫；另1筆面積約107坪，臨八德北路及八德一路，以每坪47.7萬元標脫。

仁武區第96期重劃區仁雄路商圈周邊推出1筆210坪住二土地，臨15米仁雄路，近大灣國中及鼎金系統交流道，每坪約57萬元標脫。

高雄大學區段徵收區推出1筆住四角地，面積約1081坪，臨60米高雄大學路及25米大學南路，因擁有高雄大學第一排景觀，近藍田公園及興建中的藍田國小，最後以總價9億5339萬元標脫，溢價率 20.06％，每坪標脫價 88.2萬元。

第99期重劃區1筆住五土地標售，面積約194坪，臨17米敦煌路，緊臨聯興公園，近輕軌大順民族站、龍華國中及新上國小，周邊有義享天地百貨、美式賣場、大樂購物中心及龍華市場，生活機能完善，以總價2億6468萬餘元標脫，每坪標脫價135.9萬元。

地政局表示，本季推出5標5筆土地，全數標脫，共吸引9標封參與投標、標脫率100 %，顯見大高雄開發區土地因公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷、深獲肯定。

開發區 土地標售 重劃區

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