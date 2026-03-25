油價高漲 建大：蘊釀適度反映原料成本

橡膠輪胎廠建大工業董事長楊啓仁今天表示，中東戰事造成油價高漲，除天然橡膠之外，炭黑、尼龍纖維、人工橡膠都有漲價壓力，輪胎原料上漲20%以上，甚至部分原料漲幅高達40%，因此蘊釀適度反映原料成本。

台北國際自行車展今天開幕，楊啓仁在會場表示，原油價格飆漲，從每桶60美元至65美元漲到每桶110美元至120美元，石油供應鏈被卡，連台塑都減產抬價，雖有合約，但天災人禍不可避免情況下，合約價無法維持。建大合約價庫存只到4月底，在人工橡膠面臨漲價壓力，輪胎售價也將適度反映成本。

楊啓仁說，原油市場波動取決於美國態度，若戰事迅速喊停，油價仍可望回跌，現階段只能被迫先反映成本，後續再看市場機制及同業反應，適度調整價格。

建大此次參與台北國際自行車展，展出長程公路車胎、登山車胎等產品。至於汽車輪胎，現階段看好電動汽車輪胎市場，已蔚為主流。