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桃市大溪、新屋首座社宅啟動 張善政：拚2030年完工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今宣布，大溪區「埔頂社宅」及新屋區「高洲段社宅」即將正式啟動，預計2030年完工。圖為大溪埔頂社宅模擬圖。圖／桃園市都發局提供
桃園市長張善政今宣布，大溪區「埔頂社宅」及新屋區「高洲段社宅」即將正式啟動，預計2030年完工。圖為大溪埔頂社宅模擬圖。圖／桃園市都發局提供

桃市府積極興建社宅，市長張善政今天在市政會議宣布，大溪區「埔頂社宅」及新屋區「高洲段社宅」即將正式啟動，分別為兩區首座社會住宅，大溪案預計今年底開工、新屋案預計2027年開工，兩處皆規畫2030年完工。

張善政表示，埔頂社宅是桃園首座整合醫療服務的社宅園區，基地位於大溪區仁和路一段、鄰近仁和國小，基地面積達8428平方公尺，距離埔頂轉運站步行約3分鐘。整體規畫社宅2棟、市立醫院大溪院區獨立1棟三層樓，社宅為地下3層、地上18層及20層各一棟，共提供400戶，其中一房型占50%、二房型約30%、三房型約20%。

張善政表示，社宅棟將引入公托、社區型照護機構，並透過設計手法讓公共花園串聯至醫院棟的戶外休憩空間。住都處與衛生局密切合作，規畫大溪院區提供一般門診、洗腎、復健、銀髮照護與兒科醫療空間，解決大溪居民長期以來復健、就診需舟車勞頓的問題。目前已完成規畫，正進行統包工程招標，預計今年底開工。

另，新屋高洲段社宅位於民族路六段與高洲路交叉口，地處頭洲生活圈和過嶺重劃區交界，基地面積約6000平方公尺，規畫地下3層、地上17層共2棟，總戶數約280戶，一房型占50%、二房型30%、三房型20%。公共空間設有公托，並與社會局合作引入身心障礙社區服務據點，另保留商業店鋪空間供未來招商，強化在地生活機能。該案近期已完成專案管理含監造案決標，預計2027年開工。

張善政強調，市府對居住正義的承諾始終如一，有信心在2027年5月達成桃園自建社宅開工與完工總戶數破萬的關鍵紀錄，並在2030年實現1萬戶社宅全數完工入住的目標。

桃園市長張善政今宣布，大溪區「埔頂社宅」及新屋區「高洲段社宅」即將正式啟動，預計2030年完工。圖為新屋高洲段社宅模擬圖。圖／桃園市都發局提供
桃園市長張善政今宣布，大溪區「埔頂社宅」及新屋區「高洲段社宅」即將正式啟動，預計2030年完工。圖為新屋高洲段社宅模擬圖。圖／桃園市都發局提供

張善政 桃園 社宅

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