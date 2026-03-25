千萬元內買得到雙北電梯宅 中和景平買氣最旺 淡水這裡入手不用700萬

永慶房產集團盤點新北市近一年電梯大樓熱門交易路段，其中中和區景平路以124件交易量奪冠，板橋區民生路三段與汐止區福德一路分居二、三名；此外，淡水區共有四條路段進榜，其中學府路平均總價僅625萬元，是榜上價格最親民的路段。

針對位居榜單第一的景平路，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，景平路串聯中和主要幹道，並鄰近捷運中和、景安、景平與秀朗橋站，通勤條件優越；同時該路段房價相較雙北核心蛋黃區親民，加上區域內電梯大樓供給穩定，以中小坪數產品為主，總價帶符合首購族及小家庭負擔能力，因此自住買盤活躍，推升交易量，成為買氣最集中的路段。

板橋區民生路三段以110件交易量居次。陳金萍分析，該路段鄰近捷運新埔與新埔民生站，具備雙捷運優勢，並可銜接台64線快速道路，往返台北市或板橋商業區便利，加上生活機能成熟、學區與商圈完整，吸引換屋與置產族群進場。

淡水區共有四條路段上榜，除淡金路外，北新路、新春街與學府路的電梯大樓平均總價皆在千萬元以內。陳金萍表示，北新路、新春街與學府路都位於淡水舊市區附近，其中北新路和學府路更靠近淡江大學商圈。由於該區域開發早、房屋屋齡偏高，加上部分區段地勢較高，通勤仍需交通工具，因此房價相對毗鄰捷運站的物件來得親民，平均總價落在千萬元以下。

林口區文化三路一段平均總價達2,910萬元，與其他路段相比，平均總價較高，但交易表現仍穩定。陳金萍解釋，該路段位於林口新市鎮核心，鄰近機場捷運A9林口站與國道一號林口交流道，同時還有三井Outlet、環球購物中心與國賓影城等坐落於此，交通便利、商業機能成熟；加上房價相對雙北核心區合理，且能買到屋齡較新、坪數較大的產品，吸引許多雙北外溢的移居人口，支撐該路段交易動能。