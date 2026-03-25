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遠創推 eTag POINTS 加油、停車、通行費全面折抵

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

開車族迎來回饋新制。遠通電收子公司遠創智慧25日宣布，適逢ETC 20周年及uTagGo合作停車場突破3,500場，正式推出「eTag POINTS」點數機制，涵蓋「eTag銀行自動儲值」與「eTag停車扣繳」皆可累點。同時因應近期國際局勢推升油價波動，攜手台塑石油「F幣」開放兌換eTag POINTS，最高可全額折抵國道通行費及全台路邊與uTagGo合作停車場停車費，降低用車支出。

遠創智慧指出，「eTag POINTS」採1點折抵1元設計，回饋機制簡單直觀。首波鎖定使用五家聯名信用卡，並同時申辦「eTag自動儲值」與「停車扣繳」的uTagGo會員，推出雙重累點活動。

在儲值回饋方面，每次透過銀行自動儲值成功儲值400元，即可獲得1點；停車累點則依每月停車費實際扣款金額計算，每滿400元回饋1點、滿800元回饋2點，依此類推，強化日常用車回饋。

遠創智慧國內事業處資深協理許耀勳表示，隨著點數經濟發展，eTag POINTS具備高度彈性與應用場景。除新增台塑石油F幣外，現已串聯HAPPY GO、OPENPOINT、全家Fa點及台新銀行Richart等平台，讓民眾可將日常消費點數轉換為eTag POINTS，達到以生活點數折抵交通支出的效果。

此外，遠創智慧並攜手遠通電收響應交通部觀光署「台灣觀光100亮點」計畫，結合數位服務提升國道通行與停車便利。即日起至5月底，民眾於指定景點的uTagGo合作停車場停車，即可參加「玩遍台灣抽旅遊金」活動，有機會抽中3萬元旅遊金及全年路邊停車免費等大獎。

停車場

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