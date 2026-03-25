高價宅出現賠售案！北市這三大豪宅屋主賠售逾百萬 專家點出三大劣勢

十多年來都等不到信用管制解禁的台北市高總價豪宅，近期出現賠售案例。根據實價登錄最新資料顯示，近半年台北市總價億元級以上豪宅屢傳賠售交易，2025年9月，捷運東門站附近的「璞園信義」低樓層戶別，以1.58億元轉售，與2013年底前次交易的1.64億元相比，帳面虧損超過600萬元。

2026年1月，北市松江路金融商圈的「華固松疆」低樓層戶別，成交總價約1.28億元，也比前次2014年交易的1.32億元少了350萬元；同樣在今年初，松山區市民高架旁的「敦南樞苑」中低樓層戶別，轉售總價2.8億元，亦較2021年2.88億元的取得價碼便宜近900萬元，豪宅抗跌性浮現問號。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近期台北市賠錢賣的豪宅交易，主要有三大共同點。首先是「社區規模小」，傳出賠售案例的豪宅，都是基地面積不到400坪、戶數低於50戶的精實社區，受限於先天基地限制，整體規劃不易向同等級的中大規模社區看齊，市場競爭相對弱勢。

其次為「缺乏隱密性」，賠售豪宅幾乎都坐落熱鬧商圈的主要幹道旁，人潮車潮眾多，社區隱密性不高，對富豪客群而言相對卻步；再者，賠售案例以「中低樓層戶」為主，景觀條件有限，居家寧靜度也相對欠佳，價值不比同社區的中高樓層戶。