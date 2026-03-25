首度導入AI 南市首場大型就業博覽會周六善化登場

南市今年首場大型就業博覽會將在周六於善化登場，將釋出逾4000個職缺，5成以上薪資超過3萬5000元，並首度導入AI工具提供求職者面試建議，籲請有意轉換跑道或待業者把握機會。

市府勞工局今在民治市政中心辦理2026「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會記者會，

副市長葉澤山、勞工局長王鑫基等人與會，本次就業博覽會邀集服務、製造、科技業共94家聯合徵才，釋出4080個職缺，也是今年第1場大型就業博覽會，安排在善化區文康育樂中心登場。

王鑫基表示，這次包括台灣穗高科技、緯穎智造、台灣矽科宏晟科技、和淞科技、直得科技、啟賦科技、大成長城企業、官田鋼鐵、統榮鋼鐵、和昌精密、環球水泥、麥當勞、全家超商、統一超商、三井的晶旺餐飲等94家廠商提供4080職缺，有工程師、作業員、門市銷售員、餐飲服務員、護理師5成以上薪資超過3萬5000元。

現場提供求職者多項生活優惠及服務；首度導入AI工具提供求職者面試建議，求職者可透過AI模擬面試互動，了解產業最新面試重點，並進行面試預演，加上有顧問團從旁一對一指導，「人機協作」掌握面試整體優缺點加以改進，讓企業「非選不可」，增加求職者成功媒合機會。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲說，求職者只要投遞3家履歷可參加抽獎，有機會將復古藍芽音響、吸塵器、智能筋膜槍等好禮帶回家，還有不鏽鋼餐具、便當提袋等求職好康禮，數量有限送完為止。

此外，就博會當天提供免費接駁車，由上午8時30分起，從善化火車站到就博會場末班車為上午11時15分前往會場，相關資訊可洽詢職訓就服中心。