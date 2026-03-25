東台精機 TMTS 2026奪金亮相 展現半導體加工實力

2026台灣國際工具機展25日盛大開幕，工具機領導大廠東台精機（4526）以「AI賦能、聚焦半導體、數位雙生」為主題強勢參展，並與永進機械(YCM)攜手13家頂尖企業，宣告打造工具機產業全新「生態系」。

東台不僅首度公開具備跨平台串聯能力的「AI代理人」，更在開幕首日榮獲台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)首屆「工具機產業AI賦能標章」營運賦能類—金質獎，展現其在智慧轉型領域的領先地位。

在本次展出的核心亮點方面，東台聚焦於數位賦能與完整產線的垂直整合。首先是將AI導入自主開發的整廠整線管理系統(TLM)，並透過 NVIDIA Omniverse平台建構精準的數位雙生環境。

東台AI代理人具備強大的跨平台串聯能力，不僅能調動TLM，還能進一步串聯工研院辨識工具與FANUC模擬軟體。訪客可現場與AI代理人對話，直接進行「專業諮詢與產品介紹」、「生產履歷即時調閱」、「虛擬加工模擬」及「產能預測與分析」四大功能。該技術將數據轉化為直覺的對話決策，大幅優化客戶的決策鏈。

除了雙生技術，針對極高硬度、易脆裂的半導體關鍵材料碳化矽(SiC)，東台也展示了VU-5 超音波輔助加工中心機，該設備透過高頻振動輔助降低加工阻力，實現精準且快速的鑽孔作業，大幅提升製程良率。

現場更將此設備整合為全自動化解決方案，結合自主移動機器人(AMR)與金相檢測儀，呈現從進料、搬運、精密加工到檢測回倉的一站式完整流程，精準解決製造業人力缺口痛點。

東台精機憑藉將AI技術導入營運流程，優化客戶服務與知識管理，於本屆TMTS 獲頒公會 TMBA「工具機產業AI賦能標章」金質獎。評審團肯定東台透過AI工具提升企業營運效率，並為產品創造更高附加價值，在AI應用上展現出卓越的創新能力與實務成果。

另外在產業合作方面，東台與永進史無前例地攜手13家頂尖企業打造全新「生態系」，完美串接了軟體核心與機台設備，徹底解決跨品牌整合痛點，精準為半導體、航太、汽機車、模具與能源五大產業，提供客戶免拼湊的客製化完整解決方案。

東台精機也與永進機械展開深度策略結盟，期盼透過雙方的強強聯手，共同強化台灣工具機產業在全球供應鏈的戰略地位。

東台與永進攜手13家頂尖企業打造全新「生態系」，完美串接軟體核心與機台設備。東台提供