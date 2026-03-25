全球最大台北國際自行車展、國際運動及健身展 今日開幕

外貿協會所主辦「台北國際自行車展及台灣國際運動及健身展 」於3月25日開幕，已經成為全球最大展，共900家企業參與展出，使用個4,000攤位，更是全球高階自行車及運動健身產業供應鏈密度最高的商洽平台，持續打造亞洲最具話題的自行車及運動健身產業展覽。

外貿易發展協會董事長為黃志芳分析，今年的展覽已經躍居全球最大展覽，共有900家台灣自行車及運動產業參展，自行車展使用3,500個攤位，體育用品展，使用500個攤位，所以今年兩展合計加起來呢，超過4000個攤位，這是規模最大的一個展覽。

全球運動與健康產業年度盛會「2026台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）」與「台灣國際運動及健身展開幕，運動部次長黃啟煌、經濟部主任秘書莊銘池、外貿協會董事長黃志芳、臺灣自行車輸出業同業公會理事長吳盈進，以及台北市體育用品商業同業公會名譽理事長黃建旺等貴賓出席開幕典禮，共同宣告全球運動產業年度盛會正式啟動。

兩展同期舉辦，整合自行車與運動健身，串聯全球供應鏈與市場商機。TAIPEI CYCLE以「Cycling to Wellness」為主軸，TaiSPO則延續「Stay Fit, Stay Well」精神，聚焦健康生活、科技創新與永續發展三大趨勢，展現從騎行文化到智慧健身的完整產業生態系。

透過國際展覽平台，兩展不僅促進跨域合作，也展現台灣在全球運動產業中的關鍵角色與影響力。

黃志芳進一步指出，展會完整呈現自行車產業價值鏈，從整車製造、關鍵零組件、電動自行車與驅動系統，到智慧應用服務與高階複合材料技術，全面展現產業升級與跨域整合成果。隨著自行車在城市低碳交通與健康生活中的角色日益提升，展會也透過多元展示與體驗活動，推動騎行文化融入城市與日常生活。

外貿協會董事長黃志芳TAIPEI CYCLE引領全球自行車產業發展，已成全球最大展。黃淑惠攝

「台北國際自行車展及台灣國際運動及健身展」打造亞洲最具話題的自行車及運動健身產業展覽。黃淑惠攝

外貿協會主辦「台北國際自行車展及台灣國際運動及健身展」已成全球最大展，共900家企業參與展出，使用個4,000攤位。黃淑惠攝