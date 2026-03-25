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美伊戰爭影響中油供應全台瀝青 土木界擔憂：公共工程影響劇烈

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
台灣中油日前稱生產瀝青所需的柏油基原油進口時程也受影響，3月中旬起實施銷量管控，進而影響全台公共、民間工程。記者宋原彰／翻攝
台灣中油日前稱生產瀝青所需的柏油基原油進口時程也受影響，3月中旬起實施銷量管控，進而影響全台公共、民間工程。記者宋原彰／翻攝

美伊戰爭造成全球石油危機，荷莫茲海峽封鎖後影響中東石油出口，台灣中油日前稱生產瀝青所需的柏油基原油進口時程也受影響，3月中旬起實施銷量管控，進而影響全台公共、民間工程；高雄市土木技師公會理事長黃國忠表示，政府應建立瀝青供應資訊透明機制、列出公共工程優先順序，並加速將替代材料與再生技術制度化，才能提升瀝青供應韌性。

台灣中油溶劑化學品事業部日前發函給台灣區瀝青工業同業公會，稱因生產瀝青所需的柏油基原油，主要仰賴中東地區供應，但因美伊戰爭升溫，荷莫茲海峽航運受阻，影響柏油基原油進口時程，雖已盡力尋求其他瀝青生產替代原料，「惟實際情況已超出本公司可控制範圍」。考量目前庫存，3月中旬起實施銷量管控，延長國內整體供貨期間。

高雄市土木技師公會理事長黃國忠表示，瀝青供應一但出現問題，不只影響施工現場，更為影響交通安全與公共運作，最直接的影響道路鋪面工程延宕、橋面施工中斷、機場與港區維護排程失序，尤其工地下層結構若鋪面卡住，不僅影響交通，也會增加安全風險；但台灣長期高度依賴進口中東柏油基原油，顯示國家基礎建設「韌性」已有嚴重問題。

黃國忠表示，政府應建立瀝青供應資訊透明機制，提供第一線工程單位何時恢復、是否會持續限量、哪些工程可優先供料等資訊，同時建立公共工程優先順序，例如災修道路、主要幹道、通學路線和交通節點，應優先保障材料供應，景觀改善或非急迫工程，則有彈性延後機制；此外，政府應宣示「材料供應中斷，屬不可歸責於廠商的合理風險」。否則工地被迫停工，卻仍面臨違約壓力，只會逼使業者冒險趕工、犧牲品質，最終受害的還是公共安全。

「最關鍵的是台灣必須加速替代材料與再生技術的制度化！」黃國忠表示，包括再生瀝青混凝土（RAP）、冷拌工法、低碳鋪面材料等，不應只是試辦或個案，而應成為正式工程選項，這不只是因應戰爭風險，更是邁向淨零與與永續的必要方向。

材料 交通安全 美伊戰爭

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