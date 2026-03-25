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新北電梯宅十大熱門路段曝 這條最親民均價只要625萬元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房仲統計新北市電梯大樓交易最多的路段，中和區的景平路近一年以124件的交易量位居榜首。圖／永慶房屋提供
房仲統計新北市電梯大樓交易最多的路段，中和區的景平路近一年以124件的交易量位居榜首。圖／永慶房屋提供

永慶房產集團盤點新北市近一年電梯大樓熱門交易路段，中和景平路以124件交易量奪冠，板橋民生路三段與汐止區福德一路分居二、三名；淡水有4條路段進榜，其中學府路平均總價僅625萬元，是榜上價格最親民的路段。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，景平路串聯中和主要幹道，並鄰近捷運中和、景安、景平與秀朗橋站，該路段房價相較雙北核心蛋黃區親民，加上區域內電梯大樓供給穩定，以中小坪數產品為主，總價帶符合首購族及小家庭負擔能力，因此自住買盤活躍，成為買氣最集中的路段。

板橋區民生路三段交易量110件排名第二，該路段鄰近捷運新埔與新埔民生站，具備雙捷運優勢，並可銜接台64線快速道路，往返台北市或板橋商業區便利，加上生活機能成熟、學區與商圈完整，吸引換屋與置產族群進場。

淡水區有4條路段上榜，除了淡金路之外，北新路、新春街與學府路的電梯大樓平均總價皆在千萬元以內。

陳金萍表示，北新路和學府路靠近淡江大學商圈。由於該區域開發早、房屋屋齡偏高，加上部分區段地勢較高，通勤仍需交通工具，因此房價相對毗鄰捷運站的物件來得親民，平均總價落在千萬元以下。

林口區文化三路一段平均總價達2,910萬元，與其他路段相比，平均總價較高，但交易表現仍穩定。

陳金萍解釋，該路段位於林口新市鎮核心，近機場捷運A9林口站與國道一號林口交流道，同時還有三井Outlet、環球購物中心與國賓影城，吸引許多雙北外溢的移居人口，支撐該路段交易動能。

新北市電梯大樓交易最多的前十名路段，有四條路段皆位於淡水區。圖／永慶房屋提供
新北市電梯大樓交易最多的前十名路段，有四條路段皆位於淡水區。圖／永慶房屋提供

近一年新北市電梯大樓熱門交易路段。資料來源／永慶房屋
近一年新北市電梯大樓熱門交易路段。資料來源／永慶房屋

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