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全台十大人口稠密區曝光 這區驚見房價一年漲三成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
全台2025年12月人口密度TOP10行政區與新案房價。表／住商機構提供
全台2025年12月人口密度TOP10行政區與新案房價。表／住商機構提供

房仲統計全台2025年人口密度前十名行政區，新北市永和區每平方公里達3.7萬人最多，觀察實價資料，人口稠密區域面臨房市趨冷，新案單價多呈漲勢，其中高雄市新興區飆漲三成最多。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，人口密度較高區域，意味著能為市場帶來穩定的換屋、首購需求，令區域房價具支撐力道。

根據內政部數據，截至2025年底為止，全台人口密度最高區域位於永和區，該區平均每平方公里多達3.7萬人；第二人口稠密區同樣位處新北市，由蘆洲區以每平方公里達2.6萬餘人拿下。

觀察實價資料，兩處人口稠密區房價表現不同，永和區2025年新案平均行情達92.5萬元，較2024年上漲2.8%；蘆洲區2025年新案均價下滑0.8%，來到每坪71.8萬元，為十大人口稠密區域中，唯一房價呈現跌幅者。

賴志昶分析，永和與北市僅一橋之隔，過往即吸引雙北大量人口移入，生活機能完善，加上捷運機能網路成熟，區域新案平均行情位居新北市翹楚。

蘆洲為早期發展區域，雖然商圈與生活機能完整，但欠缺新興重劃區題材，亦無其他建設話題，新案僅能依托都更、危老案場，整體推案量較少，加諸大環境不佳，區域行情因此出現微幅盤整。

高雄市新興區以人口密度每平方公里近2.5萬人，位處全台第三名；且根據實價，2025年該區平均成交行情已達52.4萬元，與2024年相比大漲34%，漲勢為十大人口稠密區最高。

住商不動產高雄七賢加盟店店東祝遵評表示，新興區為高雄市蛋黃舊市區，交通建設、商圈機能齊全，不管是車站商圈、美麗島站商圈周邊皆是市中心最具矚目的商圈之一。

區域由於開發較早、素地稀缺，過去少有推案，近期區域歷經多年沉澱，有大型建商陸續於中山路沿線推案，且多為大基地、多戶別的大型社區，衝高區域平均成交單價，目前已站穩五字頭，甚至有少數戶別已達六字頭。

賴志昶表示，觀察十大人口稠密區域房價，除蘆洲之外，所有區域房價皆維持緩漲局勢，主因是人口稠密區域通常具成熟商圈、完善交通與豐富機能，蛋黃區的保值潛力依然不容小覷，這些優勢是在房市大環境不佳時，購屋族群入手保值性物件的首要考量。

房市示意圖。圖／住商機構提供
房市示意圖。圖／住商機構提供

房價 高雄市

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