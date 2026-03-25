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北市豪宅量縮價跌 這豪宅出售賠掉一台超跑

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台北市高總價豪宅頻出現賠售案例，松山區市民高架旁的「敦南樞苑」中低樓層戶別，轉售成交價2.8億元，亦較2021年2.88億元的取得價碼便宜近900萬，如同賠掉一台超跑。圖／台灣房屋提供
台北市高總價豪宅頻出現賠售案例，松山區市民高架旁的「敦南樞苑」中低樓層戶別，轉售成交價2.8億元，亦較2021年2.88億元的取得價碼便宜近900萬，如同賠掉一台超跑。圖／台灣房屋提供

台北市高總價豪宅頻出現賠售案例。根據實價登錄資料顯示，去年9月，捷運東門站附近的「璞園信義」低樓層戶別，以1.58億元轉售，與2013年底前次交易的1.64億元相比，帳面虧損超過600萬元；今年1月，松江路金融商圈的「華固松疆」低樓層戶別，成交價碼約1.28億元，也比前次2014年交易的1.32億元少了350萬元；同樣在今年初，松山區市民高架旁的「敦南樞苑」中低樓層戶別，轉售成交價2.8億元，亦較2021年2.88億元的取得價碼便宜近900萬，讓豪宅的抗跌性浮現問號。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近期台北市賠錢賣的豪宅交易，主要有三大共同點。首先是「社區規模小」，傳出賠售案例的豪宅，都是基地面積不到400坪、戶數低於50戶的精實社區，受限於先天基地限制，整體規劃不易向同等級的中大規模社區看齊，市場競爭相對弱勢。

其次為「缺乏隱密性」，賠售豪宅幾乎都坐落熱鬧商圈的主要幹道旁，人潮車潮眾多，社區隱密性不高，對富豪客群而言相對卻步；再者，賠售案例以「中低樓層戶」為主，景觀條件有限，居家寧靜度也相對欠佳，價值不比同社區的中高樓層戶。

台灣房屋統計實價登錄台北市近兩年的單價百萬，總價超過億元宅的交易狀況，大安、中正、信義仍是豪宅主流區，交易量為全市前三名，不過2025年的交易量都明顯較2024年萎縮，2025年共146筆，較2024年的249筆減少103筆，年減幅達41%，平均單價也從157.2萬為降至154.1萬，小跌2%。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年政府打房，對於高總價住宅祭出諸多限制手段，包括高總價宅貸款成數降為三成，且法人購買住宅採許可制，都大幅限縮高資產族購買豪宅的意願和靈活性，富豪資產配置轉向投報率亮眼的股市或貴金屬，形成資金排擠作用。

不過，豪宅對於高資產族而言，仍具有長遠價值意義，除了財富累積和財力象徵，隨著本業或投資獲利了結，不動產仍是穩健的資產配置的選擇。

實價登錄 豪宅 資產配置

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