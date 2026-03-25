富人玩股不買房? 北市億級豪宅連三賠！最慘賠掉一台超跑

台北市億級豪宅近期賠售頻傳，根據實價資料，今年1月，松江路金融商圈的「華固松疆」低樓層戶別，成交價約1.28億元，比2014年取得價格1.32億元，少了350萬元。

同樣在今年初，松山區市民高架旁的「敦南樞苑」中低樓層戶別，轉手成交價2.8億元，也較2021年取得價格2.88億元，少了近900萬元。

另外，去年9月，捷運東門站附近的「璞園信義」低樓層戶別，以1.58億元轉售，與2013年底前次交易的1.64億元相比，帳面虧損超過600萬。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，近期台北市賠錢賣的豪宅交易，主要有三大共同點。

首先是社區規模小。傳出賠售案例的豪宅，都是基地面積不到400坪、戶數低於50戶的精實社區，受限於先天基地限制，整體規劃不易向同等級的中大規模社區看齊，市場競爭相對弱勢。

其次為缺乏隱密性。賠售豪宅幾乎都坐落熱鬧商圈的主要幹道旁，人潮車潮眾多，社區隱密性不高，對富豪客群而言相對卻步。

第三，賠售案例以中低樓層戶為主，景觀條件有限，居家寧靜度也相對欠佳，價值不比同社區的中高樓層戶。

台灣房屋統計北市近兩年單價百萬以上億元宅，大安、中正、信義仍是豪宅主流區，交易量為全市前三名，不過22025年共146筆，較2024年減少103筆，年減幅達41%，平均單價也從157.2萬為降至154.1萬，小跌2%。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年政府打房，對於高總價住宅祭出諸多限制手段，包括高總價宅貸款成數降為三成，且法人購買住宅採許可制，都大幅限縮了高資產族購買豪宅的意願和靈活性。

而近年國際戰爭局勢紛亂，股市暢旺，富豪資產配置轉向投報率亮眼的股市或貴金屬，也形成資金排擠作用。

不過，豪宅對於高資產族而言，仍具有長遠價值意義，除了財富累積和財力象徵，隨著本業或投資獲利了結，不動產仍是穩健的資產配置的選擇。

且台北市不少中古豪宅屋齡漸高，訴求飯店式管理的新興豪宅陸續推出，高資產族也將陸續出現換屋潮，或為子女置產的需求，因此豪宅仍有一定市場性和保值作用。

台北市近兩年億元成屋豪宅交易價量統計。資料來源／台灣房屋