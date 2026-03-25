信義房屋70名志工 助清出北港溪單日逾千公斤垃圾

「青銀淨堤撿塑大行動」近日於北港溪東石堤防展開，由嘉義、雲林環保局、東石鄉公所、水環境巡守隊及南華大學河川保育隊共同發起，當日共集結130名志工，合力清除約1,068公斤河岸垃圾。其中，信義房屋號召高雄區業務同仁共70人參與行動，與在地巡守隊、學生志工一同撿拾塑膠廢棄物、玻璃瓶及一般垃圾，改善河岸長期堆積情形。

南華大學河川保育隊為信義房屋《社區一家》2025 年楷模獎獲獎單位，長期投入河川巡守與水域環境教育，多年來也帶領許多企業投入淨堤行動。南華大學河川保育隊表示，北港溪河川巡守長期面臨社區人口老化與經驗傳承不易的挑戰，因此透過「青銀淨堤撿塑」行動，鼓勵社區居民參與，引入青年力量，活絡銀髮族巡守隊，促進跨世代志工交流與合作。

本次行動中，信義房屋志工與南華大學學生、以及水環境巡守隊資深成員一同沿著北港溪步行撿拾垃圾，同時進行環境觀察，讓參與者深入了解河川塑膠污染問題與生態威脅。參與行動的信義房屋中都店專員劉嫻嫻分享，淨堤活動讓她更能實際為土地盡一份心力。「看著原本堆滿雜物的河岸逐漸恢復乾淨，內心真的十分充實。大家不怕髒、不怕累，專注撿拾的模樣，讓我深刻感受到『共好』的力量。當每個人都願意彎下腰時，環境真的會因我們而變得不一樣。」

秉持「從社區出發、為環境盡一份責任」的精神，信義房屋表示，守護自然環境是企業永續行動的重要一環，未來也將持續透過《社區一家》平台，與更多在地組織與學校合作，深化環境教育與志工服務。期望透過跨界合作，以行動支持永續生態、守護社區環境，為下一代留下更乾淨、健康且長久永續的生活環境。