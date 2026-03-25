林下經濟多元 林業署輔導訓練種段木香菇、木耳和林下養蜂

為提供林農多元森林經營選擇，兼顧森林保育與經濟收益，林業及自然保育署台中分署本月27日下午1時30分，在東勢區雙崎工作站舉辦「林下經濟生產輔導訓練計畫說明會」，活動採自由入場，無需事先報名，轄內國有林承租人、周邊林農及社區部落都可參加，掌握林下經濟發展契機。

林業保育署台中分署表示，今年培訓課程採「室內課程與現地操作並行」模式，以目前林下經濟開放品項段木香菇與木耳、林下養蜂、金線蓮、臺灣山茶、天仙果、馬藍、臺灣白及、絞股藍及竹笙等，邀請專家針對環境條件、栽培管理、加工應用與產品開發、市場趨勢及成本效益評估講授。

另透過示範場域的實作教學，協助學員深化理論基礎並強化實務技能，透過課程規劃，讓林農能充分掌握投入林下經濟所需資源條件與風險評估，選擇適地適作的經營項目，從傳統經營轉型為多元發展，提升林地利用效益，邁向永續經營目標。

台中分署表示，發展適地林下經濟已逐步展現成果，吸引青年返鄉投入經營。二呆農園及田家瑞2位林農皆通過慈心有機農業發展基金會林下經濟產品驗證規範，取得林下經濟產品驗證標章，提升產品品質與市場信任度，展現森林友善生產具體成果。

二呆農園於民國112年在台中分署輔導下投入段木香菇栽培，透過精進管理技術，有效集中及提升香菇產量，以投入1噸段木計算，至今已達到114公斤的香菇產量，產值約6萬元，並結合食農教育活動，辦理種菇植菌DIY、採菇及現烤香菇等體驗，深獲民眾好評。也結合東勢林業文化園區規劃小旅行，感受在地文化，進一步拓展森林產業的多元價值。

台中分署自109年推動林下經濟政策，持續輔導林農導入段木香菇栽培技術培訓，113年整合推出林下經濟全品項課程，逐步建構完善培訓體系。近年成立專業輔導團隊，累計辦理超過100場次現地訪視，協助林農善用林下空間，發展多元森林副產物。

林業及自然保育署台中分署將舉辦「林下經濟生產輔導訓練計畫說明會」，馬藍後續產業發展，體驗藍染工藝 。圖／林業及自然保育署台中分署提供

林業及自然保育署台中分署將舉辦「林下經濟生產輔導訓練計畫說明會」，段木香菇示範區實作體驗。圖／林業及自然保育署台中分署提供