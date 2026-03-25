台積電+捷運藍線助攻！台中這2區「親民價精品宅」吸科技族卡位

全球AI科技競速開打，隨著台積電中科二期最先進製程新廠已動工，挾帶龐大的就業人口紅利，加上台中捷運藍線動工、台中機場國際航線拓展等，指標建商紛紛在清水、沙鹿等2區插旗，並以七期豪宅同級的「供餐會所」、飯店式服務等貼心規畫，吸引科技族卡位。

房仲分析，相較於市區6字頭房價，沙鹿、清水這2區仍處於3字頭親民價，隨著台中捷運藍線、特五號道路等交通動脈接連完工，海線地區已成為中科外溢買盤的首選。

新業建設繼沙鹿區首發建案獲好評，近日在清水區推出新建案，導入清水首座「社區供餐會所」，平日提供中晚餐、假日供應三餐，解決雙薪家庭下班做飯壓力，吸引不少中科園區科技人賞屋。

新業建設名譽董事長穆椿松分析，面對中科園區持續西擴、台積電等科技大廠進駐，捷運藍線動工串聯市中心與港區，台中國際機場航線拓展強化國際連結，新業建設看見清水的發展動能正在起飛，同時具備生活機能與增值願景。

上櫃建商坤悅開發進軍海線在沙鹿區正德路靜巷推出首案，附近有「明秀公園」、車程約5分鐘就能到達新啟用的新光田醫院向上院區，提供AI智慧醫療服務，特別聘請德國iF獲獎的知名設計師莊哲湧操刀打造，給予住戶宛如日系高級飯店般的居住享受。

坤悅開發第二案在沙鹿站前商圈推出以城心精品宅為設計核心，邀請 iF 金獎團隊閤里居打造精品飯店的優雅尺度。產品以兩房兩衛、三房兩衛為主，符合首購與首換族需求。

坤悅開發董事長陳丕岳說，坤悅自始至終確保完工實景符合預售3D圖面，交屋前公司內部自主驗屋，今年更導入公正第三方驗屋公司，代驗住家與公設，為購屋族群設身處地，說到做到是公司的承諾。

「新業」沙鹿新案，訴求2至3房中科宅，吸引不少中科園區科技人賞屋。記者趙容萱／攝影

坤悅開發董事長陳丕岳強調，坤悅開發始終秉持「說到做到」的企業精神。記者趙容萱／攝影