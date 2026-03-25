漢康-KY通過創新板上市 第2季掛牌 FBDB平台技術擁多項藥物開發項目

新藥物開發公司漢康-KY（7827）24日晚間宣布，已獲臺灣證券交易所董事會通過創新板上市案，主辦承銷商為國泰綜合證券，依時程預計第2季掛牌上市。

漢康-KY於2020年創立，目前實收資本額為13.02億元，為一家致力開發突破性免疫療法的生技新藥公司，鎖定癌症與自體免疫疾病二大領域。創辦人暨董事長暨執行長劉世高不僅擁有豐富的跨國製藥企業經驗，負責並參與多個藥物開發與上市過程，更有成功創業經驗，推動首個在中國大陸獲准上市的生物相似藥，以及領導團隊開發出全球首個在小細胞肺癌獲批的抗PD-1單抗藥物。

漢康-KY主要股東有劉世高、安富大健康二號有限合夥以及多家投資機構與大型製藥公司等，合計前五大股東持股超過五成。

漢康-KY表示，該公司的核心技術FBDB平台採模組化設計，可突破傳統生物藥在結構與功能上的限制，支援多靶點與多功能生物藥開發。此平台不僅支持單一產品研發，更具備持續產生多項研發資產的能力，為公司發展長期產品線奠定紮實基礎。

公司目前主要有兩項腫瘤免疫療法推進人體臨床試驗。首先，融合蛋白創新藥HCB101推進至臨床1b/2期試驗，在多種癌症中觀察到抗腫瘤活性，其中以二線胃癌與頭頸癌等適應症表現尤為突出，展現具潛力的廣譜抗腫瘤特性，意味著能對多種癌種產生腫瘤抑制的能力，並獲美國FDA授予治療胃癌的孤兒藥資格認定。

此外，漢康另一 項產品-新型三功能融合蛋白藥物HCB301，目前已於美國及中國大陸開展一期臨床試驗，並獲台灣TFDA核准執行一期臨床試驗，此類高度複雜的新型生物藥在全球研發項目中僅占1.6%，顯示其平台技術已具備挑戰更高複雜度藥物開發的實力。

值得注意的是，漢康-KY是少數能在早期臨床階段就成功完成全球區域授權的新藥公司。HCB101去年以2.02億美元將中國大陸與其他特定國家等地區的市場開發與銷售權利，獨家授予上海復宏漢霖，未來在HCB101獲准上市後，漢康-KY仍可享有一定比例的銷售分潤。顯見其在技術創新及未滿足的醫療需求上皆具有獨特價值。今年下半年持續推動國際授權洽談，並持續加速推進全球臨床與商業化。

根據摩根大通（JPMorgan）對醫療保健投資趨勢的觀察，成熟投資者的投資重心正由單一資產公司轉向平台型公司。漢康-KY的FBDB平台具備「multiple shots on goal」（多次射門機會或多次目標機會）價值，可同時推進HCB101、HCB301等多項新藥開發，為公司長期成長提供動能。

漢康表示，此次推動創新板上市，主要在於強化公司資本市場布局與國際競爭力。透過上市募資與提升股權流動性，有助於支持研發、擴充產能及吸引更多國內外機構法人投資，並進一步提升企業治理與市場能見度。同時，藉由資本市場平台加速全球市場拓展，整合更多本土及國際資源，強化整體競爭優勢。

展望今年，漢康-KY除繼續推進HCB101、HCB301的臨床試驗外，並規劃提交旗下藥物針對腫瘤與自體免疫疾病的創新藥IND申請，同時藉由與藥明生物的戰略合作，進一步推動FBDB技術平台的拓展，加速開發多款次世代CD47/SIRPα創新融合蛋白藥物，打造永續成長引擎。公司對全年營運抱持審慎樂觀。