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工具機業界樂觀出口全面甦醒

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

二年一度的「台灣國際工具機展」今（25）日登場，台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰表示，這項展覽被視為景氣復甦的重要指標，他預期，台灣工具機產值與出口，將在今年全面甦醒，整體出口回到成長軌道，看增5%至10%。

陳紳騰指出，儘管地緣政治持續緊張，但隨著全球工業生產循環邁入成長階段，特別是半導體擴產、能源轉型及航太國防需求爆發，將帶動高精密設備需求全面熱絡。

在此景氣轉折的關鍵時刻，今天登場的「台灣國際工具機展」極具指標意義，參展的400家廠商，將向全球展現台灣智慧製造的強大韌性與國際競爭力，而此次展會就有約3,500名尋求轉型方案的國際關鍵買主來台採購。

陳紳騰強調，本屆展會以「AI賦能．智造永續」為主題，不僅展示前瞻性高附加價值技術，更首度對標應用產業、以「生態系」方式跨品牌展出，突破以往單打獨鬥模式，強調跨品牌合作。買主在會展中心（前店）看到最新AI技術與數位雙生應用後，能迅速前往周邊廠區（後廠）驗證實際產線與服務能力。

理事長 地緣政治 景氣

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