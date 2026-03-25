經部搭橋助力機械業搶單 邀集海外買主來台採購 媒合金額逾16億元

「台灣國際工具機展（TMTS 2026）」今（25）日將在全新啟用的台中國際會展中心盛大開展，經濟部國際貿易署為工具機展暖身，24日舉辦中部機械產業採購大會提前開出紅盤，初步統計，150家參與的台廠媒合金額逾5,000萬美元（約新台幣16億元）。

經濟部國際貿易署此次委由外貿協會，共邀集19個國家54家買主來台進行採購，與150家業者進行一對一洽談，參與的指標台廠包括上銀科技（2049）、東台集團、新代科技、永進機械、恩德科技、台灣龍澤、大光長榮、慶鴻機電、力勁機械、穎漢科技等。此次洽邀的國際重要買主有韓國DN Solutions（前身為斗山機械）、印度EMS大廠Wipro、澳洲磨床大廠ANCA及韓國知名科技大廠LG Innotek等知名企業，今天也將參觀台灣國際工具機展。

在地緣政治的持續升溫、中東戰情緊張、以及美國關稅的不確性的情況下，參與洽談的上銀、東台（4526）、大光長榮及邁鑫等大廠，皆肯定經濟部洽邀全球買主來台深入產業聚落，協助業者打入國際供應鏈。

由台灣工具機暨零組件公會主辦的「台灣國際工具機展」，今年共有400家廠商、1,800個攤位展出，工具機公會理事長陳紳騰預估，這項展覽可帶動約20億美元商機。

本屆展會以「AI賦能．智造永續」、「生態系展出」及「前店後廠」三大主題為策展核心，打造智慧製造的旗艦平台。參展陣容包括友嘉集團、上銀集團、永進機械、東台集團、程泰（1583）集團、發那科等產業龍頭。

值得一提的是，東台集團、永進機械等14家廠商首次以「生態系展出」的形式強強聯手，呈現最完整的智慧製造解決方案。

此外，超精密加工設備製造聯盟-SPEMA，由海德漢、德川機械、百德機械（4563）、福碩科技、徠通科技、大光長榮與福裕事業共同展出；精密機械發展協會CMD則集結高明精機、洽群機械、大立機器、嵩富機械，展現產業資源整合與協同合作的深厚實力。

陳紳騰表示，AI正推動製造業邁向全新局面，TMTS 2026將全面展出AI解決方案，涵蓋數位孿生模擬、智慧排程、能源管理、AI品質檢測及人機協作自動化等應用，強調跨領域整合方案，協助產業掌握數位轉型與綠色製造的關鍵契機。