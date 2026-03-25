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台化4月減產預警恐斷料 將優先供應內銷、合約客戶

經濟日報／ 記者任君翔謝柏宏／台北報導
中東戰事延燒，石化上游供應鏈吃緊，台塑集團繼台塑化、台塑相繼宣布不可抗力（Force Majeure）後，台化跟進將於4月啟動不可抗力。 聯合報系資料照
中東戰事延燒，石化上游供應鏈吃緊，台塑集團繼台塑化、台塑相繼宣布不可抗力（Force Majeure）後，台化跟進將於4月啟動不可抗力。 聯合報系資料照

中東戰事延燒，石化上游供應鏈吃緊，台塑集團繼台塑化（6505）、台塑（1301）相繼宣布不可抗力（Force Majeure）後，台化（1326）跟進將於4月啟動不可抗力，公司預估，芳香烴產品產量恐減近五成，苯乙烯（SM）、苯酚、對苯二甲酸（PTA）及塑料產品原料供應亦面臨不確定性。

台化昨（24）日表示，由於上游原料供應減少，已通知客戶預計4月起啟動不可抗力。包含苯乙烯（SM）、苯酚、對苯二甲酸（PTA）等，預計到5月不排除斷料。台化表示，將優先確保內銷、合約客戶產品供應。

台化指出，依目前狀況，預估4月都還能確保供應，不會立即斷料；但5月不排除相關風險。因此台化現階段提前向客戶告知風險、說明情況。4、5月時會跟客戶做進一步討論及安排。如果4月供應問題緩解，影響預估會輕微一些。

針對訂單，台化指出，將優先照顧內銷、合約客戶，與客戶協商安排；其次才是海外、現貨客戶。台化表示，一旦原料恢復正常供應，將儘速通知客戶、恢復原先供應模式。

此前，台塑化、台塑相繼向客戶發出不可抗力通知，旗下相關產品將減產並調整產線。如今台化亦將啟動不可抗力。法人指出，集團上游原料供應出現不確定性，影響逐步向下游傳導，台塑化產能縮減後，台塑、台化陸續宣布不可抗力，供應鏈緊縮壓力正由上游向中下游擴散。

台塑化日前表示，由於石化原料到貨時間不確定，該公司發布這項聲明主因，是為因應可能出現供應不穩定情況，除旗下乙烯與丙烯將減產，並評估關閉一座裂解爐，該公司4月起暫時不再接成品油現貨訂單。

台塑化下游的台塑，也受上游原料供應影響，向客戶發出不可抗力通知，並向客戶協商，針對PVC、PE、PP等宣告不可抗力並同步減產。

法人指出，台塑集團旗下三家企業均宣布不可抗力，預期供給面壓力向下傳導，影響將觸及更多國內塑化中、下游業者。

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