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漢來美食今年展店爆發預計開出10店 明年營收挑戰百億

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
讓中部消費者引頸期盼的全台最難訂位自助餐廳「島語」，預計第3季開幕。業者提供
讓中部消費者引頸期盼的全台最難訂位自助餐廳「島語」，預計第3季開幕。業者提供

漢來美食（1268）今年進入展店爆發年，計劃在全台開出10家分店。24日宣布，首波4月起將進軍台中「漢神洲際購物廣場」，一口氣開出4個品牌新店；法人估，漢來美食今年營收看增雙位數成長，有望突破70億元以上，明年將進一步挑戰百億大關。

投資逾百億的漢神洲際購物廣場，預計4月10日中午12時30分開幕營運。漢來美食瞄準中台灣餐飲市場強勁消費力，結合旗下人氣品牌進駐商場，包括頂級粵菜「漢來名人坊」、高人氣經典「漢來上海湯包」、全新蔬食品牌「樂蔬」。而讓中部消費者引頸期盼的全台最難訂位自助餐廳「島語」，預計第3季開幕。四大品牌聯手出擊，預期將掀起一股餐飲旋風，打造中台灣最新、最強美食地標。

漢來美食去年合併營收62.27億元、年增5%，稅後純益4.27億元、年增5%；每股稅後純益10.12元，不但連續二年賺逾一個資本額，營收、獲利亦創歷史新高，今年累計前二月合併營收14.04億元、年增12.5%，創同期新高。

展望今年，漢來美食規劃共10家展店計畫，除了元月開幕的「上海湯包」南港LaLa port分店之外，4月將在台中漢神洲際同步開出「漢來名人坊」、「漢來上海湯包」及蔬食新品牌「樂蔬」。

接下來5月份則將迎來台北大巨蛋的「名人坊」北部第二家分店；以及「福園」台菜台北首家分店。兩地均鎖定大型活動和購物中心帶動的高人流商機，預計未來將可以為集團帶來可觀收益。

而品牌聲量最高，同時也最受消費者關注的「島語」自助餐，今年也加速展店，同樣於台中漢神洲際與台北大巨蛋兩處，第4與第5座「島語」預計7、8月陸續開幕。漢來美食指出，「島語」平均一店每年可挹注約5億元營收，是除了宴會廳之外，年營收貢獻度最高的主題餐廳，第6店預計今年底進駐台南南紡購物中心，完成全台五都布局。

目前，漢來美食旗下共有21個餐飲品牌、52家分店，預計今年底增至61家店。法人表示，隨著新店持續開出，今年營收看增雙位數成長，突破70億元，明年進一步挑戰百億大關。

漢神洲際購物廣場4月10日開幕，漢來美食4月起將進軍漢神洲際，開出4個品牌新店。業者提供
漢神洲際購物廣場4月10日開幕，漢來美食4月起將進軍漢神洲際，開出4個品牌新店。業者提供

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