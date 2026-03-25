古書今贏／圍城攻頂 全勝思維

自古兩國交戰，能夠文攻何須武鬥，逼不得已開戰，一定充分準備。《孫子兵法謀攻篇》所說：「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。攻城之法，為不得已。修櫓賁溫，具器械，三月而後成；距堙，又三月而後已。將不勝其忿而蟻附之，殺士卒三分之一，而城不拔者，此攻之災也。」正是這個道理。

近數十年，攀登百岳深受企業青睞，攀岳攻頂並非純粹遊山玩水，與天候地形對抗過程，可提升領導智能凝聚向心，進而塑造冒險犯難文化，過程艱辛和攻城掠地不遑多讓。

企業經營如同奪城攻頂，《呂氏春秋似順論．慎小》和《韓非子．六反》同時提到：「人之情，不蹶於山，而蹶於垤」，領導者是領隊也是斷後者，驕縱大意加上倉促決定，都會陷團隊於危機，具備「全勝思維」，布置小領隊，形成渾圓系統，蘊含戰略方法、戰術手段、戰鬥技能，再發揮以下七力填補風險縫隙趨吉避凶。

指揮力：指揮中樞如同大本營，經營企業須建立由上而下的目標信念，對需求、通路、發展做足功課；登頂時須掌握和守護成員、路徑、期程、方法、變更、調度，指令即時下達無錯漏。

推進力：專業是勇氣的基礎，勇氣克服恐懼，選擇專業可信賴的顧問當嚮導，不崇拜個人英雄，落實個訓集訓，確保成員清楚職責，具備高效能執行能力，面對源自內外部警訊，步步為營保持清醒，進可排除障礙，退能自救不拖累團隊。

整備力：輕裝上陣不是為了懶惰，重裝輜備考量必要；裝備機具或特殊用具提前完成準備，無論在發起前、備用階段、使用後逐一查驗汰換增補，確定到位和防止失能，例如禦寒衣物兼顧防潮，通聯器具須充分且有備用電力，否則有等於無。

觀通力：耳目聰明警覺敏銳，對時空徵候流動變異，聯結衛星、空拍、智能科技，偵查搜索、蒐集，掌握最新資訊，進行實地實物探勘比對研判，防止設定錯誤和假資訊。發現時空動態變化、偏離，斷訊、可能的危害，快速查證確認、更正糾正、引導警示。

支援力：關注組織成員狀況和身心動態，針對可能發生的狀況，預先建構快速諮詢、救援機制，和周邊利害關係團體建立合作情誼，發揮近水救火脫險宏效；處理緊急事件，更要防止成為二次緊急事件。

專注力：好奇發現新天地，但偏離可能導致嚴重後果，當資源充沛或過度自信，分心、輕忽、見獵心喜偏離本務，往往前功盡棄。進行產品服務垂直、水平延伸和多角化經營，須全面布局，專業、資源、漸進推展，不偏好捷徑。

靈變力：對防禦防護和預期遭遇做好先期模擬，對環境情勢變動當機立斷，避免遲滯導致危機擴大。面對從未遇過的變故，融合「異」見，願意開創突破，把握時間前進轉進，依序前行。

《呂氏春秋．慎大覽．察今》記載：楚國夜襲宋國，派人測量澭水寬廣深度，在淺處做標記，未料渡河當日暴雨河水大漲，楚軍依舊遵循標記涉水，造成一千多人溺斃，最後無功折返。攻頂既要插旗達標，更要全身而退，榮耀黑暗只是一線之隔，因為不甘心孤注一擲，極可能全軍覆沒，永遠失去再戰機會。