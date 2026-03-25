經營密碼／完美執行須先問題校準

在企業經營中，最令人挫敗的，往往不是犯錯，而是「所有人都很努力、幾乎也都做對了，結果卻依然失敗」。這類情境真正殘酷之處在於，它不會立刻暴露問題，而是讓企業在一段時間內，看起來合理、專業，甚至值得被稱讚，直到某一天才驚覺，方向其實早已偏離。

美國麥當勞曾推出一系列內部高度看好的產品——沙拉、低脂餐點、健康早餐。市場調查顯示，消費者普遍表示「想吃得更健康」，焦點團體也一致認為這是正確方向。從顧客聲音、社會趨勢到企業責任，這個決策幾乎無懈可擊。

然而，產品上市後，銷售表現卻始終無法複製漢堡與薯條的成功。

問題究竟出在哪裡？直到後來的行為研究才揭露關鍵真相：多數顧客「說」想吃得健康，但真正走進麥當勞的時刻，往往是在趕時間、情緒疲憊、需要即時滿足的情境下。

沙拉本身沒有錯，只是被放在一個「不適合它」的場景中，顧客並未欺騙企業，是企業誤把價值宣示，當成了行為動機。

相似的誤判，也曾發生在金融服務業。一家大型銀行長期面臨分行排隊過久的抱怨，於是投入大量資源優化流程、縮短櫃檯作業時間、要求行員提高處理速度。

數據顯示，平均等候時間確實下降，但客戶滿意度卻未同步提升，甚至在部分分行反而惡化。

直到重新回到現場觀察，銀行才發現真正的痛點不在於「等多久」，而在於「不知道要等多久」。對顧客而言，不確定感往往比時間本身更令人焦慮。

當銀行開始提供清楚的等候預期、分流說明與即時資訊後，即使實際等待時間沒有大幅縮短，抱怨卻明顯下降。這一刻，管理團隊才真正意識到，自己長期解決的，其實是「錯的問題」。

這類錯誤之所以普遍，是因為企業過度相信「理性說法」，卻忽略人是在情境中做選擇。顧客在會議室裡說的，與他在真實生活中做的，往往是兩回事。當企業用問卷設計策略、用理想答案做決策，就容易在邏輯上完美，卻在現實中失效。

我們也常看到這樣的狀況：KPI全數達成、流程合規、分工清楚、每個人都盡責努力，但整體方向、核心假設與價值定義本身卻是錯的。局部最優的疊加，並不等於整體正確。

連鎖零售尤其常見這種「完美執行」。IT部門上線App、導入會員系統；行銷部門每月推播、折扣、點數、滿額送；營運部門將門市SOP全面數位化。

KPI顯示，App下載數、會員數、推播開啟率全數達標，結果卻是客單價未升、回購率偏低，顧客「有會員，卻沒有關係」。

真正的問題不在執行，而在於錯誤定義了「數位轉型」──企業做的，其實只是把原本的折扣促銷，換一個數位工具再做一次，而非重設顧客旅程、再定義服務價值，或經營長期客戶關係。每個部門都在KPI上「做對」，但顧客的行為邏輯早已改變。

這些案例提醒我們：真正的原因，往往藏在最不被注意的變數裡。企業若只停留在表面答案，就只會不斷優化錯誤方向；唯有回到「行為」現場，理解顧客是在「什麼時刻」、「為了解決什麼問題而做出選擇」，經營才可能迎來真正的頓悟。

當所有人都很努力，卻始終沒有進展時，或許該問的不是「還能再做什麼」，而是「我們是不是一直在解決錯的問題？」

這個問題，才是真正的經營密碼。