聽新聞
0:00 / 0:00

經營密碼／完美執行須先問題校準

經濟日報／ 王建彬（財團法人商業發展研究院院長）

在企業經營中，最令人挫敗的，往往不是犯錯，而是「所有人都很努力、幾乎也都做對了，結果卻依然失敗」。這類情境真正殘酷之處在於，它不會立刻暴露問題，而是讓企業在一段時間內，看起來合理、專業，甚至值得被稱讚，直到某一天才驚覺，方向其實早已偏離。

美國麥當勞曾推出一系列內部高度看好的產品——沙拉、低脂餐點、健康早餐。市場調查顯示，消費者普遍表示「想吃得更健康」，焦點團體也一致認為這是正確方向。從顧客聲音、社會趨勢到企業責任，這個決策幾乎無懈可擊。

然而，產品上市後，銷售表現卻始終無法複製漢堡與薯條的成功。

問題究竟出在哪裡？直到後來的行為研究才揭露關鍵真相：多數顧客「說」想吃得健康，但真正走進麥當勞的時刻，往往是在趕時間、情緒疲憊、需要即時滿足的情境下。

沙拉本身沒有錯，只是被放在一個「不適合它」的場景中，顧客並未欺騙企業，是企業誤把價值宣示，當成了行為動機。

相似的誤判，也曾發生在金融服務業。一家大型銀行長期面臨分行排隊過久的抱怨，於是投入大量資源優化流程、縮短櫃檯作業時間、要求行員提高處理速度。

數據顯示，平均等候時間確實下降，但客戶滿意度卻未同步提升，甚至在部分分行反而惡化。

直到重新回到現場觀察，銀行才發現真正的痛點不在於「等多久」，而在於「不知道要等多久」。對顧客而言，不確定感往往比時間本身更令人焦慮。

當銀行開始提供清楚的等候預期、分流說明與即時資訊後，即使實際等待時間沒有大幅縮短，抱怨卻明顯下降。這一刻，管理團隊才真正意識到，自己長期解決的，其實是「錯的問題」。

這類錯誤之所以普遍，是因為企業過度相信「理性說法」，卻忽略人是在情境中做選擇。顧客在會議室裡說的，與他在真實生活中做的，往往是兩回事。當企業用問卷設計策略、用理想答案做決策，就容易在邏輯上完美，卻在現實中失效。

我們也常看到這樣的狀況：KPI全數達成、流程合規、分工清楚、每個人都盡責努力，但整體方向、核心假設與價值定義本身卻是錯的。局部最優的疊加，並不等於整體正確。

連鎖零售尤其常見這種「完美執行」。IT部門上線App、導入會員系統；行銷部門每月推播、折扣、點數、滿額送；營運部門將門市SOP全面數位化。

KPI顯示，App下載數、會員數、推播開啟率全數達標，結果卻是客單價未升、回購率偏低，顧客「有會員，卻沒有關係」。

真正的問題不在執行，而在於錯誤定義了「數位轉型」──企業做的，其實只是把原本的折扣促銷，換一個數位工具再做一次，而非重設顧客旅程、再定義服務價值，或經營長期客戶關係。每個部門都在KPI上「做對」，但顧客的行為邏輯早已改變。

這些案例提醒我們：真正的原因，往往藏在最不被注意的變數裡。企業若只停留在表面答案，就只會不斷優化錯誤方向；唯有回到「行為」現場，理解顧客是在「什麼時刻」、「為了解決什麼問題而做出選擇」，經營才可能迎來真正的頓悟。

當所有人都很努力，卻始終沒有進展時，或許該問的不是「還能再做什麼」，而是「我們是不是一直在解決錯的問題？」

這個問題，才是真正的經營密碼。

麥當勞 KPI 顧客

延伸閱讀

TPBL／走不出搶七陰影 余純安扛起海神低潮中隊長責任

發現薇趨勢／誰偷了本土電商的優勢？

從寓言學管理／用對的方式做事

AI 永續轉型 中小企業必修之路

相關新聞

台化4月減產預警恐斷料 將優先供應內銷、合約客戶

中東戰事延燒，石化上游供應鏈吃緊，台塑集團繼台塑化、台塑相繼宣布不可抗力（Force Majeure）後，台化跟進將於4月啟動不可抗力，公司預估，芳香烴產品產量恐減近五成，苯乙烯（SM）、苯酚、對苯二甲酸（PTA）及塑料產品原料供應亦面臨不確定性。

經部搭橋助力機械業搶單 邀集海外買主來台採購 媒合金額逾16億元

「台灣國際工具機展（TMTS 2026）」今（25）日將在全新啟用的台中國際會展中心盛大開展，經濟部國際貿易署為工具機展暖身，24日舉辦中部機械產業採購大會提前開出紅盤，初步統計，150家參與的台廠媒合金額逾5,000萬美元（約新台幣16億元）。

工具機業界樂觀出口全面甦醒

二年一度的「台灣國際工具機展」今（25）日登場，台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰表示，這項展覽被視為景氣復甦的重要指標，他預期，台灣工具機產值與出口，將在今年全面甦醒，整體出口回到成長軌道，看增5%至10%。

漢康-KY通過創新板上市 第2季掛牌 FBDB平台技術擁多項藥物開發項目

新藥物開發公司漢康-KY（7827）24日晚間宣布，已獲臺灣證券交易所董事會通過創新板上市案，主辦承銷商為國泰綜合證券，依時程預計第2季掛牌上市。

遠傳三策略 營運起飛

遠傳迎向「2026起飛年」，遠傳總經理井琪昨（24）日指出，強打放大「綜效、服務、AI」三策略，今年更將積極投資策略合作夥伴，啟動遠傳起飛動能，看好智慧資通訊等四條龍業務今年可望成長雙位數，個人數位服務成長可期。

京站衝刺母親節業績

備戰母親節檔期，京站（2942）「女王節」將開跑。京站總經理王大政昨（24）日指出，受戰爭影響帶動油價上漲、機票價格攀升，出國潮熱度可望降溫，加上清明連假助攻，進一步挹注內需消費動能，檔期業績目標拚年增3%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。