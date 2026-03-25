行銷望遠鏡／店頭行銷步步為營

選購品和便利品的購買行為非常不一樣。顧客購買便利品講究方便，傾向選品質同質性高卻相對低單價的用品。選購品是指顧客購買時會多花些時間，親自精挑細選，比較再比較，確認再確認，才決定購買的產品，通常都是高品質、高單價的產品。

選購品項目之多，不勝枚舉，通常都是相對高單價，帶有個性化、稀有性的產品，包括品牌、品質、款式、式樣、造形、色澤…。例如化妝品、流行服飾等產品，顧客選購時最在意適合個人所需，滿足心理期望。

銷售選購品的廠商，都會精研顧客購買行為，特別重視店頭行銷，在市場第一線扮演銷售尖兵的角色。店頭行銷活動中，吸引顧客上門只是行銷第一步，接下來使出的行銷術，每一步驟都精準到位，直到成功促成銷售。選購品的購買行為，屬於一種連續性思考模式，一個階段接著一個階段，逐步推進，逐次升級的購買行為。

以化妝品、流行服飾等選購品為例，購買行為可區分為下列幾個階段。

一、視覺感受：顧客溜覽店內櫥窗陳列的產品，觀看人形模特兒的穿著與打扮，初步評估是否適合所需。若沒有發現滿足視覺感受的產品，顧客會繼續溜覽，從一個專櫃到另一個專櫃，這就是人們常掛在嘴邊的「逛街」。若發現有滿足視覺集合的產品，顧客會停下腳步，仔細審視，然後進入第二階段的觸覺探索。

二、觸覺探索：通過視覺感受的產品，再利用雙手、皮膚、嗅覺來感受質料、質感。此一階段顧客利用觸覺探索的感受，進行比較再比較，商店售貨員也會趁機說明產品特色，主動提供品質訊息，探詢顧客的需求與期望，協助顧客尋找適合的產品。

三、親自體驗：顧客若有中意的產品時，就會進入第三階段的個人化體驗。此時售貨員熱誠提供專業顧問式意見與建議。化妝品專櫃售貨員，會協助挑選適合個人的產品，當場幫顧客試用並觀看化妝效果。服飾專櫃售貨員會協助試穿，在大鏡子前和顧客討論、分析、解說、比較，展開專業推銷話術促成銷售。

四、動態展示：店頭行銷講究獨特性與專業效果，型塑訓練有素的企業形象，專櫃店員穿著公司提供的制式服裝，整齊一致，凸顯獨特性專業能力。日本百貨公司服飾專櫃，採用動態展示行銷嶄新手法，做法簡單而奇特，非常值得業者學習。

當有新品上市時，除了人形模特兒的靜態展示之外，更進一步安排一位專櫃服務員穿著主打新款式服飾，在店內進行現場動態展示，一方面能激起顧客學習、效法與參考的移情作用心理，另一方面經由動態推銷新款式服飾，非常具有吸睛效果，有效促進銷售。

店頭是促成產品銷售的最佳場所，也是許多產品決定勝負的重要戰場。店頭行銷所接觸的顧客人數最多，分布最廣泛，蒐集顧客購買行為最容易。店頭行銷旨在緊抓機會服務顧客，現場推銷產品不只是每天的例行工作，還帶有重要的行銷意義，兼具現場推廣價值，一舉數得。

隨著科技發展日新月異，產品持續推陳出新，店頭陳列不斷更新，店頭行銷必須求新求變，與時俱進，持續升級，才能在激烈競爭中創造傲人的績效。