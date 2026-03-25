智慧經營／展碁國際總經理林佳璋 CEO巧扮人資主管

展碁國際（6776）總經理林佳璋指出，企業接班並非僅是人與人的替換，而應是腦袋的轉換，為了接班更順利，讓接班人建立新團隊及達成未來願景，人資（HR）必須要有接班計畫，並從旁給予客觀建議，但一般的HR很難有這種視野，因此，企業最高階的董事會或創業家，也要協助或扮演HR的某些功能，並引導新的接班人建立這種思維。

換位子也要換腦袋

林佳璋表示，一般人把接班定義在公司高層退休才需要，但這是一個高檔次的思維，其實接班工作不應只定位在高階主管，而是企業各個階層都有需要。

他指出，從基層來講，因為會有人員自然進出，所以必須要源源不斷引進人才。而從企業中層主管來看，人才會進行內部流動，可能是部門轉調或升官，自然也有接班需求。高階主管更是如此，他的晉升意味著，除了執掌原有工作範圍外，還會增加其他的業務，這是管理格局的擴大，也是人才接班。

林佳璋強調，普通人看接班是比較實質的人跟人替換，但其實應該是腦袋的轉換，因為新接替的主管並非要完全接受前面主管的思維。他必須思考，接了這個位置以後，未來的願景是什麼？現有組織有什麼能力？而因應未來的目標，必須重新建構自身及團隊哪些能力？這才是真正的接班。

「HR必須有接班計畫， 除了必須了解新接班人的『Know How』、他的未來策略願景，以及現有組織團隊跟新接班人願景差距有多大。再者，新接班人有他自身策略願景，他需要什麼資源？這些都是HR必須要從旁給予接班人的建議。」

林佳璋坦言，很多企業的HR，比較沒有這種客觀建議的能力。「這是因為一般的HR就是做HR工作，而會有這種視野的，必須要有創業家思維，他才有視野去看待這些事。」

他強調，企業最高階的董事會或創業家，他要去協助或扮演HR的某些功能，去引導新的接班人建立這種思維，有客觀看差距的能力。

建立理想人才架構

林佳璋認為，CEO工作除了企業一般經營事務外，其實也要扮演很多HR的角色，因為這樣CEO才能在企業人才更迭替換當中，依照自身想法，建構起理想的人才架構機制，而每個人有自身做法，沒有絕對的好壞，只要適合那個組織，就是好的做法。

以展碁國際為例，林佳璋說，自己現在也花大量時間在培養下一層與下兩層主管的能力，會用提問方式引導他們，丟問題給他們思考。

他會問這些主管，明年的經營策略是什麼，但回應問題的主管，十之八九給的答案僅限於自身的部門，很少人會講到超出自己部門以外的答案。「所以我現在要引導他們，除了思考自身部門之外，未來成長有沒有跨部門、跨領域的想法」。