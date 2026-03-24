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金色三麥餐酒雙引擎 今年推新餐飲品牌

中央社／ 台北24日電

餐飲集團金色三麥「餐酒雙引擎」策略發酵，2025年營收新台幣22.97億元、每股盈餘8.97元，2026年前2月餐廳事業營收續創同期新高，旗下運動餐廳品牌大啖賽事經濟，今年初在嘉義開出金色三麥新據點，也將推出結合台式餐飲的新品牌。

金色三麥以「餐酒雙引擎」策略持續推升成長動能，2025年上櫃，去年營收達22.97億元，每股盈餘8.97元，2026年1至2月餐廳事業營收創歷史同期新高。

金色三麥今天舉辦年度春酒，邀請近千名員工共襄盛舉，董事長葉冠廷開餐飲服務業先例，送出價值165萬元的BMW轎車，並宣布由頑童MJ116擔任SUNMAI金色三麥最新產品代言人。

金色三麥表示，集團業務橫跨酒類飲品製造銷售、餐廳門市經營及甜點產品開發，旗下多元品牌各具定位與市場區隔，並透過不同銷售通路與客群經營，逐步建構完整的餐飲與飲品生態系。

金色三麥觀察，旗下運動餐廳品牌SPORTS NATION運動餐廳在賽事期間前幾個月就場場訂位爆滿，今年WBC（世界棒球經典賽）賽事期間，光中華隊比賽的4天就創下單店2000人次、5家電視台現場連線直播的紀錄。

營運布局方面，金色三麥表示，今年初於嘉義開出新據點，也將推出新餐飲品牌「三麥茶樓」，以台式餐飲文化為核心，結合茶飲、台式餐點，開拓品牌全新成長曲線。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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