備戰母親節檔期，京站（2942）「女王節」將開跑。京站總經理王大政昨（24）日指出，受戰爭影響帶動油價上漲、機票價格攀升，出國潮熱度可望降溫，加上清明連假助攻，進一步挹注內需消費動能，檔期業績目標拚年增3%。

京站女王節活動自4月2日至5月10日開跑，檔期共39天，全館八折起加上多項超值回饋，更推出長榮航空價值35萬元的三大歐美城市機票大獎，總經理王大政表示，期望透過豐富的優惠帶動消費熱度，業績目標比去年同期成長3%。

王大政分析，由於目前油價漲勢兇猛、機票成本墊高，國人出國意願轉趨觀求，消費動能進一步回流國內，看好今年「女王節」檔期表現，認為在避開出國潮的推波助瀾下，業績成長力道將更勝往年。

在2026年商場改裝規劃上，王大政表示，京站強化台北西區美食戰力。台北店部分，西區獨家品牌「肉肉大米」預計於5月1日正式進駐；「Mo-Mo-Paradise」現正改裝中，將於5月底前開幕；「金色三麥」預計5月改裝。下半年預計再引進全新餐飲品牌。新店小碧潭店方面，5月1日「朵頤牛排」開幕；7月下旬則有「瓦城」進駐，為新店人第二餐桌帶來更多元化的用餐選擇。

針對京站的未來規劃，王大政指出，京站桃園店預計將於2028年第4季至2029年第1季期間開幕。此外，針對母公司日勝生投入的「高雄捷運R17世運站都更案」，京站也將參與開發計畫。