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ESG生態系專區 上線

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所響應「世界氣候日」，在永續發展官網推出全新「ESG生態系」專區，以「Power Up TW, Level Up ESG」為核心理念，系統化呈現證交所推動永續發展的整體策略與具體成果，展現引領台灣資本市場邁向永續之決心與行動力。

「ESG生態系」專區設置於永續發展官網「最新消息」項下，在既有永續新聞及活動紀錄基礎上，進一步聚焦證交所八大ESG推動主軸，包括提升ESG數位建設、轉型ESG評鑑與綠色證券、接軌IFRS永續揭露準則、強化投資人關係、實踐永續責任、厚植ESG人才、發展多元ESG商品及推動永續碳市場等，明確揭示各項政策的核心重點、推動進程與未來規劃。

透過專區，企業可即時掌握政策方向與實務推動重點，作為規劃永續轉型與提升資訊揭露品質的參考，投資人亦可對市場ESG發展趨勢更為理解，提升投資判斷之透明度與決策效率，進而促進資本市場資源之有效配置與永續價值之深化。此外，專區更將定期滾動更新，持續釋出最新政策進展與執行成果，協助各界即時掌握ESG發展趨勢與脈動。

證交所除打造共榮的永續生態系，亦積極落實自身永續轉型，位於台北101大樓辦公區域已達成再生能源使用率100%之目標，並取得ISO 14068-1碳中和查證，充分展現證交所減碳之落實成效。

投資人 再生能源 證交所

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