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遠傳三策略 營運起飛

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
遠傳總經理井琪。遠傳／提供
遠傳總經理井琪。遠傳／提供

遠傳（4904）迎向「2026起飛年」，遠傳總經理井琪昨（24）日指出，強打放大「綜效、服務、AI」三策略，今年更將積極投資策略合作夥伴，啟動遠傳起飛動能，看好智慧資通訊等四條龍業務今年可望成長雙位數，個人數位服務成長可期。 

遠傳合併亞太電信後，訂下「一年拓基，兩年有成，三年起飛」的策略目標，新遠傳的網路、系統、組織、服務均順利整合，2025年營收、每股純益創下歷史新高，井琪也承諾同仁，獲利數字超預期，就加發獎金，經董事會通過後，訂定「永續激勵獎金」，推升營運持續成長、且持續深耕永續，遠傳已連兩年加發獎金。

遠傳股價表現也相對亮眼，2024年到2026年股價屢創新高，近兩年含息投資報酬率25%；遠傳也是業界唯一連兩年當年度填息，目前外資持股達21.9%，稱冠同業。

目前遠傳來自行動服務營收約45%，終端銷售30%，個人數位服務占5%，企業智慧資通訊約20%。

井琪表示，2025年遠傳5G滲透率來到47.5%，平均帳單金額（ARPU）719元，雙雙創下業界第一，2026年5G滲透率肯定黃金交叉，遠傳肯定是三雄中率先達標。

井琪分享，遠傳心生活App下載量突破800萬，拓展數位生活服務；帳單代收交易量創新高，手機保險市占率第一，旅平險成長2.66倍；friDay影音本土付費第一名，付費用戶年增18%，同時成立兩個文化內容相關基金，規模約16億元。

智慧資通訊去年年增達28%，主打智慧城市、智慧醫療、數位轉型及以電信為基礎的SI等四條龍，系統整合年增64%，AI帶動數位轉型合約金額年增94%，遠傳智靈得到市場回響，綠色智慧城市解決方案年增48%。

井琪看好，今年智慧資通訊可望二位數成長，個人數位服務今年將推出新服務，明年將有雙位數成長，智慧資通訊及個人數位服務是最具成長潛力的業務。

迎向「2026起飛年」，井琪表示，全方位布局創新和成長的動能，遠傳驅動起飛年的三大策略，放大遠傳集團綜效，放大服務版圖，放大AI效益。

去年遠傳投資約十家策略合作夥伴，包含參與LiTV及MaiCoin增資，持股各約5%，投資思納捷及智慧醫療，強化企業資通訊四條龍布局。

井琪強調，今年投資計劃將更加積極投資，鎖定數位服務、智慧資通訊及AI應用等策略夥伴，擴大遠傳用戶及規模效益。

遠傳日前公布2026年財務預測，合併總營收1,174.8億元，年增6.5%，每股純益3.93元，營收獲利將再創新高。

遠傳 每股純益

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