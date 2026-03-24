看準半導體商機 比利時列日機場爭取台灣貨運直飛

歐洲重要貨運樞紐比利時列日機場來台爭取深化合作，列日機場表示，列日機場是純貨運機場，24小時全天候運營，貨運量逐年成長，估2026年達140萬噸，看好歐洲半導體設備大廠與台積電等產業的空運往來需求，將是桃園貨運直飛列日的龐大潛力。

為促進台灣與比利時空運物流產業的交流與合作，比利時台北辦事處瓦隆尼亞商務組今天在台舉辦「台比空運物流合作交流會」，由比利時台北辦事處瓦隆尼亞商務組長鄒宏平（Philippe TZOU）開場，並邀請台灣國際物流與供應鏈協會（TILSCA）理事長秦玉玲及台北市空運承攬商業同業公會（TAFLA）理事長羅文祥致詞，並由列日機場業務總監拉波特（AlexisLapot）進行專題簡報。

拉波特指出，列日機場為歐洲純貨運機場，同時也是歐洲第5大機場，具高度競爭優勢，機場採取24小時全天候運作且無宵禁限制，並有約20萬平方公尺倉儲空間。

他進一步說，列日機場地處歐洲市場中心，能快速連結荷蘭、德國、法國及盧森堡等主要經濟體，連結全球超過200個目的地，吸引Kuehne+Nagel、DHL、DSV及DB Schenker等全球主要貨運代理業者進駐。

他受訪時表示，列日機場的貨運量持續成長，2023年約為100萬噸，2024年約為115萬噸，成長15%，2025年約為130萬噸，2026年前2月的貨量也年成長20%，預估2026年可達140萬噸，在持續擴大倉儲設施與整體物流能量，目標貨運處理能力可提升至250萬噸規模，同時整合空運、陸運、鐵路及內河運輸，打造「陸海空整合」的國際物流樞紐。

針對貨源的部分，他表示，列日機場有約50%的貨運來自亞洲，主要為銷往歐洲的電子商務貨物，這一部分貨運量穩定且具週期性，其餘則有來自非洲和南美洲的生鮮品，並自歐洲出口的藥品，以及香港、荷蘭等地之間的馬匹運輸，每年約處理約1萬2000匹。

拉波特指出，台灣貨運直航列日機場的潛力著眼在半導體領域，例如半導體設備龍頭ASML長期與台積電建立合作關係，歐洲製造的設備需要運往台灣，而台灣製造的零組件則需運往歐洲，列日機場距離ASML約1小時車程，將支撐雙邊空運的需求。

羅文祥表示，台灣空運運量目前位居全球第9，在國際物流體系中扮演重要角色，面對當前美國市場的不確定性，歐洲有望成為台灣未來重要貿易合作夥伴，這次列日機場來台介紹桃園直飛列日的發展機會，是一個很好的契機，有助強化台歐之間的空運連結，未來合作值得期待。

包括長榮航空、中華航空及星宇航空、貨攬業者，以及交通部航政司、民航局與桃園國際機場等單位代表均出席這次交流會。

航空業者表示，近期歐洲空運市場受中東戰事波及，空運運力供給減少，原本在中東轉機前往歐洲的貨機也必須繞道而行，反映供給減少、油價大漲，近期歐洲空運價格確實上揚，而台灣與歐洲的空運貨源早年以電子產品為主，也有自行車相關產品等，近年則有電子零組件、半導體相關與大型機台，以及無人機等，相當看好歐洲空運市場。

業者透露，華航已在盧森堡設立歐洲貨運中心，將持續評估歐洲貨運需求性，長榮空運主力在美國，預計波音777-300ER客機改裝為全貨機完備後，有望加碼投入歐洲空運市場，星宇航空已採購10架A350F貨機，預估2028年有望迎來首架貨機。