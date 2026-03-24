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聯合再生能源國際版圖告捷 美國醫院屋頂光電案場正式啟用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯合再生攜手泰國亞速台商聯誼會與永山YAMATO工業區等台商夥伴，以大型聯合展區，向東南亞商機展示台灣製造與能源整合產業的全面實力。圖／聯合再生提供
聯合再生攜手泰國亞速台商聯誼會與永山YAMATO工業區等台商夥伴，以大型聯合展區，向東南亞商機展示台灣製造與能源整合產業的全面實力。圖／聯合再生提供

聯合再生（3576）捷報頻傳，由美國分公司GES開發的麻薩諸塞州（Massachusetts）商用屋頂光電案場完工啟用，展現北美市場的系統開發能力；與此同時，泰國分公司於泰國曼谷參與「2026 Intelligent Asia Thailand（泰國電子智慧製造系列展）」，也攜手台商夥伴以逾30個攤位的規模聯合出陣，持續鞏固東南亞綠色供應鏈的戰略布局。農曆新春揭開積極序幕，聯合再生成功勾勒其在國際舞台上穩步推進的清晰輪廓。

位於美國麻州的「Heywood Hospital 停車場屋頂光電案場」，是由聯合再生擔任系統開發商，聯合再生表示，此案場已於近期完工並正式併網啟用，總裝置容量達932KW（千瓦），並取得長達25年的電廠營運權，採「表前發電」模式，所發電力直接饋入醫院既有配電系統，成為支撐在地醫療機構日常用電的穩定來源。Heywood Hospital 為當地具代表性的公立醫院，啟用典禮當日，當地市長親自出席見證，充分體現公私協力推動城市永續轉型的團結象徵。

聯合再生執行長張為策表示：「麻薩諸塞州近年在再生能源政策上持續加碼，綠能法規環境相對友善，尤其州政府針對車棚型太陽能裝置推出最新補助方案，為商用屋頂開發帶來新的政策誘因。此次的成功案例，將做為後續探索的動力，持續在北美穩健布局、審慎推進。」

聯合再生除美國擴張，亞洲攻勢同樣不曾停歇。今年3月11日至13日，聯合再生攜手「泰國亞速台商聯誼會」與「永山YAMATO工業區」等台商夥伴，共同承攬「泰國電子智慧製造系列展」之30個攤位，以大型聯合展區的規模，向東南亞商機集中火力、展示台灣製造與能源整合產業的全面實力。

張為策說：「泰國近年已成為全球製造業遷移與供應鏈重組的重要落腳點，也是東南亞能源轉型進程中不可忽視的戰略市場。聯合再生深耕泰國多年，已建立在地化的財務、技術與營運團隊，為同在東南亞開拓的台灣製造業客戶提供量身規劃的電力與能源管理解決方案、強化海外營運韌性。」

聯合再生美國子公司GES開發的Heywood Hospital案場啟用，當地市場Michael J. Nicholsn（左三）也出席同慶。圖 ／聯合再生提供
聯合再生美國子公司GES開發的Heywood Hospital案場啟用，當地市場Michael J. Nicholsn（左三）也出席同慶。圖 ／聯合再生提供

泰國 東南亞 聯合再生

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