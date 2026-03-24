友霖今年拚彌補累積虧損 美國市場逐步收成

友霖生技總經理黃春桐表示，受惠產品組合優化與海外市場拓展，2025年營收與獲利大幅成長；隨美國市場逐步進入收成階段，核心藥物類風濕性關節炎用藥預計今年6月在美上市，有望在今年彌補累積虧損，並於2027年具備配發股利條件。

友霖生技專注於改良型新藥與高技術門檻學名藥的開發。黃春桐今天在媒體交流會表示，2025年受惠營運槓桿效益逐步顯現，獲利結構持續優化，營收新台幣14億元，年增15%，歸屬於母公司業主淨利2.08億元，年增94.1%，每股純益（EPS）為0.9元。

他表示，美國市場布局方面，友霖核心產品類風濕性關節炎用藥，已於今年2月與全球學名藥龍頭Cipla簽署商業代理合約，透過其成熟銷售網絡，應可加速產品放量，預計4月拿到藥證，有望6月在美國市場上市，將成為友霖切入高毛利市場的重要里程碑，挹注未來營收成長。

既有產品方面，抗生素口服劑型於美國市場具供給相對稀缺優勢，友霖已完成通路策略優化與經銷商調整，預期此產品將成為下一波美國市場成長主力，進一步推升整體外銷動能。

至於台灣市場，黃春桐說，友霖旗下治療注意力不足過動症的「思有得」，目前市占率近5成，看好該藥需求量大增，今年將在韓國市場上市，目前待韓國官方回覆中，已提供相關查驗登記文件，一旦上市，將是思有得第一個海外上市的市場。

展望未來，他表示，友霖將持續深化美國市場布局，推動高價值產品上市，並優化產品組合與全球銷售網絡，在營收與獲利持續成長帶動下，長期企業價值與股東回報潛力可期。