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友霖類風濕性關節炎用藥6月有望在美上市 未來市占挑戰兩成

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

友華生技集團友霖（4166）近期營運表現持續攀升，該公司總經理黃春桐24日表示，核心產品類風濕性關節炎的長效口服緩釋藥物Tofacitinib XR（11mg/22mg），有機會自今年6月在美國上市，透過銷售夥Cipla所定下的目標，未來有望搶攻全美20~25%市占率。

友霖生技2025年合併營收達14億元，年增約15%；稅後淨利2.08億元，年增約97%，每股稅後純益（EPS）0.9元。黃春桐表示，近年營運穩步改善，預計2026年將完成累積虧損彌補，2027年可進入可配發股利的階段，邁向穩定獲利與資本回饋新里程。

友霖生技的類風濕性關節炎用藥，為成功挑戰美國P4的困難學名藥，這項藥品已於今年2月與Cipla公司簽署商業代理合約，預計4月16日取得藥證，5月啟動出貨，並於6月正式上市，公司除了自7月起可獲得銷貨收入之外，未來也可認列簽約金、各階段里程碑金及銷售分潤，挹注營收與獲利表現。

友霖生技表示，該產品原廠年銷售規模達600億元，在專利將於2026年6月到期後，市場規模預估將縮減至30億至45億元。由於友霖具備先行取證與通路優勢，在政府標案市場僅有三家供應商，民間市場則與約八家業者競爭。

既有產品方面，友霖生技的抗生素口服劑型在美國市場具供給相對稀缺優勢，公司已完成通路策略優化與經銷商調整，市場預期將成為下一波外銷成長主力，進一步推升整體營運動能。

從區域布局來看，友霖除深耕美國市場外，亦積極拓展澳洲與東南亞市場，同時推進韓國、加拿大、中南美洲及非洲等地查驗登記，持續擴大全球市場版圖，強化長期成長曲線。

友霖生技表示，公司已將2026年視為海外市場放量關鍵年。目前美國市場營收占比約三成，隨著新產品上市與既有產品放量，2026年比重可望持續提升，法人預期2027年海外市場營收有機會挑戰五成。

展望後市，隨美國市場進入收成期、產品組合持續優化，以及全球銷售網絡逐步擴展，友霖營收與獲利成長動能可望延續，企業價值與股東回報潛力持續提升。

營收 美國

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